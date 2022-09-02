Мать свердловского школьника, пришедшего в женском платье, пожаловалась на звонки из прокуратуры

Мать школьника из Екатеринбурга, пришедшего на линейку в женском платье, пожаловалась на звонки из прокуратуры

02 сентября 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Мать школьника из Екатеринбурга недовольна звонками из прокуратуры из-за сына, пришедшего на линейку в женском платье Фото: Размик Закарян © URA.RU Мать школьникам из Екатеринбурга, который пришел на торжественную линейку 1 сентября в женском платье, пожаловалась на звонки из прокуратуры. Об этом женщина рассказала корреспонденту URA.RU. «Звонят под разными предлогами, прокуратурой представляются. Мы хотим решить всю ситуацию в рамках семьи и школы», — рассказала мать школьника. В беседе с корреспондентом URA.RU женщина сообщила, что по данному происшествию будет проведена проверка и, позднее, будут опубликованы результаты. Кроме этого, мать школьника отметила, что не хочет выносить ситуацию в публичное поле. Ранее URA.RU сообщало, что 1 сентября на торжественную линейку в екатеринбургскую школу №108 пришел ученик в женском платье. Также агентство рассказывало, что после случившегося депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал руководство этой школы. Кроме этого, URA.RU сообщало о проверке екатеринбургской школы из-за скандала.

Мать школьникам из Екатеринбурга, который пришел на торжественную линейку 1 сентября в женском платье, пожаловалась на звонки из прокуратуры. Об этом женщина рассказала корреспонденту URA.RU. «Звонят под разными предлогами, прокуратурой представляются. Мы хотим решить всю ситуацию в рамках семьи и школы», — рассказала мать школьника. В беседе с корреспондентом URA.RU женщина сообщила, что по данному происшествию будет проведена проверка и, позднее, будут опубликованы результаты. Кроме этого, мать школьника отметила, что не хочет выносить ситуацию в публичное поле. Ранее URA.RU сообщало, что 1 сентября на торжественную линейку в екатеринбургскую школу №108 пришел ученик в женском платье. Также агентство рассказывало, что после случившегося депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал руководство этой школы. Кроме этого, URA.RU сообщало о проверке екатеринбургской школы из-за скандала.