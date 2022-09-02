«Эпатажный, хотел выделиться»: парень, пришедший в юбке в гимназию Екатеринбурга, обхитрил учителей

Источник рассказал детали истории екатеринбуржца, пришедшего в юбке 1 сентября

Говорят, подростка развернули уже на входе в здание Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Педсостав гимназии №108 попытался сразу выгнать подростка, пришедшего на торжественную линейку 1 сентября в женской юбке, но тот лишь сделал вид, что подчиняется требованию. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом проверки в образовательном учреждении.

«О мальчике в гимназии отзываются положительно — у него хорошие показатели по учебе, из нормальной семьи. Но эпатажный. Видимо, хотел выделиться, посмеяться. Взял платье у сестры. На входе его учителя сразу развернули. Но он домой не ушел, затерялся в толпе», — поделился собеседник. По словам другого источника, серьезно наказывать, увольнять, никого из руководителей гимназии мэрия не планирует. «Кровожадных настроений нет», — добавил он. Впрочем, третий источник добавил, что проверка, которую ведут власти, еще не завершена. В пресс-службе мэрии ситуацию не комментируют.

Как писало URA.RU, внимание на семиклассника в школьной форме для девочек обратили возмущенные родители, приведшие своих детей на праздник. Утром 2 сентября в гимназию на разговор с директором приезжал начальник городского департамента образования Константин Шевченко и представитель областного минобра.

Похожий скандал произошел в конце прошлого учебного года в престижном лицее №12, когда в соцсетях появилось видео с танцем старшеклассников, в котором можно было усмотреть признаки пропаганды ЛГБТ. Свердловский министр образования Юрий Биктуганов сразу потребовал уволить директора Любовь Кулеву, которая работает в школе больше 30 лет. Но мэрия отстояла менеджера. В итоге своего поста лишилась только завуч — Лилия Ардашева.