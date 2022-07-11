Пермский казак, раненый на Украине, вернулся в родной город

Антон Марамыгин принимал участие в спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Казак из Березников (Пермский край) Антон Марамыгин, получивший тяжелое ранение в ходе спецоперации на Украине, вернулся в родной город. В июле Марамыгин начал публиковать на своей странице в соцсети «ВКонтакте», посты со своей семьей.

«Дома прекрасно! Навестили первым делом кума с кумой. Отведали вкуснейшего мяса», — поделился со своими подписчиками Марамыгин. В начале мая казак уехал на Украину в статусе добровольца, но уже через несколько дней был тяжело ранен и проходил лечение в одном из госпиталей Екатеринбурга.

В конце февраля российские войска проводят на территории Украины специальную военную операцию. Президент РФ Владимир Путин, объявивший о ее начале, заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию страны, а также на защиту жителей Донбасса.