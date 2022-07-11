11 июля 2022

Пермский казак, раненый на Украине, вернулся в родной город

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Выставка Глазами Донбасса. Екатеринбург, казак, казаки, казачество, z, z знак, z казачество
Антон Марамыгин принимал участие в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Казак из Березников (Пермский край) Антон Марамыгин, получивший тяжелое ранение в ходе спецоперации на Украине, вернулся в родной город. В июле Марамыгин начал публиковать на своей странице в соцсети «ВКонтакте», посты со своей семьей.

«Дома прекрасно! Навестили первым делом кума с кумой. Отведали вкуснейшего мяса», — поделился со своими подписчиками Марамыгин. В начале мая казак уехал на Украину в статусе добровольца, но уже через несколько дней был тяжело ранен и проходил лечение в одном из госпиталей Екатеринбурга.

В конце февраля российские войска проводят на территории Украины специальную военную операцию. Президент РФ Владимир Путин, объявивший о ее начале, заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию страны, а также на защиту жителей Донбасса.

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Казак из Березников (Пермский край) Антон Марамыгин, получивший тяжелое ранение в ходе спецоперации на Украине, вернулся в родной город. В июле Марамыгин начал публиковать на своей странице в соцсети «ВКонтакте», посты со своей семьей. «Дома прекрасно! Навестили первым делом кума с кумой. Отведали вкуснейшего мяса», — поделился со своими подписчиками Марамыгин. В начале мая казак уехал на Украину в статусе добровольца, но уже через несколько дней был тяжело ранен и проходил лечение в одном из госпиталей Екатеринбурга. В конце февраля российские войска проводят на территории Украины специальную военную операцию. Президент РФ Владимир Путин, объявивший о ее начале, заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию страны, а также на защиту жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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