На трассе М-5 в Челябинской области водитель погиб при ремонте автомобиля

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) на автодороге М-5 Челябинск-Москва житель Башкирии погиб при ремонте своего автомобиля. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Трагедия произошла на парковке на 1647 км трассы. 62-летний пенсионер ремонтировал свой легковой автомобиль Kia Soul, для чего поднял его на домкрате и залез под машину. Но автомобиль сорвался с домкрата и придавил хозяина насмерть», — рассказал источник.
Известно, что погибший был жителем Башкирии, хотя машина зарегистрирована в другом регионе. Проверку по факту смерти пенсионера проводит следственный комитет. В пресс-службе регионального ведомства информацию о происшествии прокомментируют позднее.
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