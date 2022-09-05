На трассе М-5 в Челябинской области водитель погиб при ремонте автомобиля

06 сентября 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Автомобиль сорвался с домкрата (фото из архива URA.RU) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) на автодороге М-5 Челябинск-Москва житель Башкирии погиб при ремонте своего автомобиля. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Трагедия произошла на парковке на 1647 км трассы. 62-летний пенсионер ремонтировал свой легковой автомобиль Kia Soul, для чего поднял его на домкрате и залез под машину. Но автомобиль сорвался с домкрата и придавил хозяина насмерть», — рассказал источник. Известно, что погибший был жителем Башкирии, хотя машина зарегистрирована в другом регионе. Проверку по факту смерти пенсионера проводит следственный комитет. В пресс-службе регионального ведомства информацию о происшествии прокомментируют позднее.

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) на автодороге М-5 Челябинск-Москва житель Башкирии погиб при ремонте своего автомобиля. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Трагедия произошла на парковке на 1647 км трассы. 62-летний пенсионер ремонтировал свой легковой автомобиль Kia Soul, для чего поднял его на домкрате и залез под машину. Но автомобиль сорвался с домкрата и придавил хозяина насмерть», — рассказал источник. Известно, что погибший был жителем Башкирии, хотя машина зарегистрирована в другом регионе. Проверку по факту смерти пенсионера проводит следственный комитет. В пресс-службе регионального ведомства информацию о происшествии прокомментируют позднее.