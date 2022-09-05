05 сентября 2022

На трассе М-5 в Челябинской области водитель погиб при ремонте автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт автомобиля Нива. Челябинск, авто, ремонт, нива, ваз
Автомобиль сорвался с домкрата (фото из архива URA.RU) Фото:

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) на автодороге М-5 Челябинск-Москва житель Башкирии погиб при ремонте своего автомобиля. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Трагедия произошла на парковке на 1647 км трассы. 62-летний пенсионер ремонтировал свой легковой автомобиль Kia Soul, для чего поднял его на домкрате и залез под машину. Но автомобиль сорвался с домкрата и придавил хозяина насмерть», — рассказал источник.

Известно, что погибший был жителем Башкирии, хотя машина зарегистрирована в другом регионе. Проверку по факту смерти пенсионера проводит следственный комитет. В пресс-службе регионального ведомства информацию о происшествии прокомментируют позднее.

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В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) на автодороге М-5 Челябинск-Москва житель Башкирии погиб при ремонте своего автомобиля. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Трагедия произошла на парковке на 1647 км трассы. 62-летний пенсионер ремонтировал свой легковой автомобиль Kia Soul, для чего поднял его на домкрате и залез под машину. Но автомобиль сорвался с домкрата и придавил хозяина насмерть», — рассказал источник. Известно, что погибший был жителем Башкирии, хотя машина зарегистрирована в другом регионе. Проверку по факту смерти пенсионера проводит следственный комитет. В пресс-службе регионального ведомства информацию о происшествии прокомментируют позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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