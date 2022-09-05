05 сентября 2022

В Челябинске 17-летняя студентка покончила с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Випы на улице. Челябинск., следственный комитет, авто
Следователи разбираются в причинах ЧП Фото:

В Челябинске устанавливаются обстоятельства смерти 17-летней студентки колледжа. По предварительным данным, девушка покончила с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Трагедия произошла в доме в Тракторозаводском районе Челябинска, девушка жила с родителями и старшей сестрой. Несколько лет назад они переехали в Челябинск из другого города, характеризовалась семья положительно. В день трагедии дома никого кроме умершей девушки не было, ее тело родные нашли уже вечером», — рассказал источник.

По факту смерти девушки проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Информацию там пока не комментируют.

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В Челябинске устанавливаются обстоятельства смерти 17-летней студентки колледжа. По предварительным данным, девушка покончила с собой, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Трагедия произошла в доме в Тракторозаводском районе Челябинска, девушка жила с родителями и старшей сестрой. Несколько лет назад они переехали в Челябинск из другого города, характеризовалась семья положительно. В день трагедии дома никого кроме умершей девушки не было, ее тело родные нашли уже вечером», — рассказал источник. По факту смерти девушки проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Информацию там пока не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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