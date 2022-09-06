Замглавы МИД: России объявлена тотальная война

Замглавы МИД Рябков: России объявлена тотальная война во всех сферах

06 сентября 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

России объявлена гибридная война во всех сферах, заявил зампред МИД РФ Рябков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Против России ведется тотальная война во всех сферах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Нельзя недооценивать серьезность текущего периода. Нам действительно объявлена тотальная война. Она ведется в гибридных формах и во всех сферах. Степень озлобленности наших противников огромна», — сообщил Рябков в интервью для журнала «Международная жизнь». По его словам, Россия всегда доказывала, что с честью проходит периоды сложных испытаний и выходит из них укрепившейся. «Так будет и на этот раз», — подытожил заместитель министра иностранных дел России. Запад начал вводить масштабные санкции против РФ после начала вынужденной российской спецоперации на Украине, которая началась из-за участившихся обстрелов ВСУ и нацбатами граждан Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель санкции: отмена России, ее культуры. При этом Путин подчеркнул, что «санкционный блицкриг» против России провалился.

Против России ведется тотальная война во всех сферах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Нельзя недооценивать серьезность текущего периода. Нам действительно объявлена тотальная война. Она ведется в гибридных формах и во всех сферах. Степень озлобленности наших противников огромна», — сообщил Рябков в интервью для журнала «Международная жизнь». По его словам, Россия всегда доказывала, что с честью проходит периоды сложных испытаний и выходит из них укрепившейся. «Так будет и на этот раз», — подытожил заместитель министра иностранных дел России. Запад начал вводить масштабные санкции против РФ после начала вынужденной российской спецоперации на Украине, которая началась из-за участившихся обстрелов ВСУ и нацбатами граждан Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель санкции: отмена России, ее культуры. При этом Путин подчеркнул, что «санкционный блицкриг» против России провалился.