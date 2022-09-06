В Тюмени на пешеходном переходе машина сбила школьницу

ДТП произошло на перекрестке улиц Парфенова — Рижская в Тюмени Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тюмени водитель автомобиля «Равон» сбил 8-летнюю девочку, которая направлялась в школу. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что ДТП произошло на пешеходном переходе.

«8-летняя школьница сбита сегодня по дороге в школу на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Парфенова и Рижской в Тюмени автомобилем „Равон“. По свидетельству очевидца, переходившего дорогу рядом с девочкой, он вел своего ребенка в школу, школьница начала переход на зеленый сигнал светофора, а водитель ехал на красный, затормозил, но машина не успела остановиться и сбила ребенка», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что ребенок получил травмы лица и головы. Водитель иномарки утверждает, что начал движение на мигающий желтый свет светофора. В ГИБДД посоветовали тюменским автолюбителям снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам и детским учреждениям.