Приложение Utair возобновило работу через месяц после блокировки

Официально в авиакомпании случившееся не комментируют Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мобильное приложение Utair возобновило свою работу менее чем через месяц после официального объявления о закрытии. Соответствующее уведомление получили клиенты компании, о чем они рассказали URA.RU.

«Через приложение снова можно покупать билеты, проходить регистрацию. Все, как и раньше», — рассказал URA.RU один из читателей.

Журналист агентства удостоверился, что весь функционал мобильного приложения Utair восстановлен, но скачать его можно только из Google Play, а в AppStore оно по-прежнему недоступно. Официального сообщения со стороны компании Utair на момент публикации новости нет, в пресс-службе авиакомпании на звонки не ответили.

Ранее URA.RU сообщало, что Utair закрыла свое мобильное приложение, объяснив это блокировками со стороны AppStore и Google Play.