06 сентября 2022

Приложение Utair возобновило работу через месяц после блокировки

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтегазовый форум. Тюмень, utair
Официально в авиакомпании случившееся не комментируют Фото:

Мобильное приложение Utair возобновило свою работу менее чем через месяц после официального объявления о закрытии. Соответствующее уведомление получили клиенты компании, о чем они рассказали URA.RU.

«Через приложение снова можно покупать билеты, проходить регистрацию. Все, как и раньше», — рассказал URA.RU один из читателей.

Журналист агентства удостоверился, что весь функционал мобильного приложения Utair восстановлен, но скачать его можно только из Google Play, а в AppStore оно по-прежнему недоступно. Официального сообщения со стороны компании Utair на момент публикации новости нет, в пресс-службе авиакомпании на звонки не ответили.

Ранее URA.RU сообщало, что Utair закрыла свое мобильное приложение, объяснив это блокировками со стороны AppStore и Google Play.

Скриншоты работающего приложения Utair
Фото:

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Мобильное приложение Utair возобновило свою работу менее чем через месяц после официального объявления о закрытии. Соответствующее уведомление получили клиенты компании, о чем они рассказали URA.RU. «Через приложение снова можно покупать билеты, проходить регистрацию. Все, как и раньше», — рассказал URA.RU один из читателей. Журналист агентства удостоверился, что весь функционал мобильного приложения Utair восстановлен, но скачать его можно только из Google Play, а в AppStore оно по-прежнему недоступно. Официального сообщения со стороны компании Utair на момент публикации новости нет, в пресс-службе авиакомпании на звонки не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что Utair закрыла свое мобильное приложение, объяснив это блокировками со стороны AppStore и Google Play.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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