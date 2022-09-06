Миасский автозавод заменит две трети импортных комплектующих

Автозавод в Миассе заменит импорт на российские комплектующие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) намерен заменить две третьи импортных комплектующих своих автомобилей. Как заявил гендиректор предприятия Павел Яковлев, в машины устанавливаются всего три иностранных агрегата.

«Два из трех комплектующих будут заменены на отечественные. Останется только антиблокировочная система: ее в России пока не делают. Возим АБС из Китая», — привела URA.RU слова Яковлева пресс-служба предприятия.

Также в настоящее время на тяжелой автотехнике устанавливаются китайские мосты и раздаточные коробки. В мае предприятие анонсировало проведение испытаний с мостами собственного изготовления. Их начнут выпускать в 2024 году. В дальней перспективе вероятен также переход на использование своих раздаточных коробок.

«Раздатку» и мосты самостоятельно делают для легкого транспорта. Кроме этого, завод сам выпускает кабины и рамы. Двигатели и элементы кузнечного производства поставляют российские партнеры.

Экономические санкции и уход с рынка семи европейских брендов грузовиков открыли для «Урала» новые перспективы. Рост предложения китайских марок авто стимулирует развитие. Конкурировать с китайцами, по словам топ-менеджера, миассцы в настоящий момент учатся.

Программа импортозамещения стартовала после объявления экономических санкций рядом стран. Отечественное производство получило поддержку российских властей. Так РФ смогла минимизировать действие ограничений, введенных в ответ на начало проведение спецоперации на Украине.