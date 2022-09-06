За пять дней до выборов мэр из ХМАО снял с дерева кошку

Мэр Барсово (ХМАО) Вячеслав Поздняков помог снять кошку с высокого дерева

Кошка сидела на дереве несколько дней Фото: Михаил Калянов © URA.RU

За пять дней до выборов главы поселения Барсово (Сургутский район), его действующий мэр Вячеслав Поздняков, желающий продлить полномочия главы, помог снять с дерева кошку. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Обратилась знакомая: уже 4 дня сидит на высокой сосне у дома кошка ее бабушки. Поехал смотреть. Да, сосна очень высокая, кошка сидит на уровне 4-5 этажей. Оценив трезво свои суперспособности человека-паука понял, что не залезу. Набираю своего старого знакомого и по совместительству директора МУП, обрисовываю ситуацию и прошу спасти киску! Собственно все. Кошка возвращена в семью! Бабушка и ее близкие счастливы!», — рассказывает на своей странице мэр-кандидат.

Публикация содержит не только фотографии и видео спецоперации по спасению кошки, но и сэлфи Позднякова. На странице кандидат публикует новый контент почти каждый день. Он рассказывает о путешествиях, об участии в патриотических акциях, выкладывает фотографии с семьей или те, где только он, но в разных образах. Выборы главы Барсово состоятся 11 сентября. Кроме единоросса Позднякова, на эту должность претендуют самовыдвиженцы Вадим Абдуррахманов и Фрол Антохин, а также либерал-демократ Антон Накаряков.

Ранее URA.RU сообщало, что кандидат в депутаты думы Мегиона Евгений Кичук пошел на довыборы, являясь фигурантом уголовного дела о краже. Обвинительное заключение по нему давно готово и само дело передано на рассмотрение в городской суд. С учетом состава и тяжести совершенного, Кичук, вероятно, получит обвинительный приговор.

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