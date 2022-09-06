На Северо-Западе Челябинска скопилась пробка. Видео

На пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев в Челябинске произошла пробка из-за неработающего светофора

07 сентября 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Регулировщик помогает восстановить движение по улицам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев на северо-западе Челябинска вечером 7 сентября образовалась огромная пробка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции, причиной пробки является неработающий светофор. «При поступлении данного сообщения в дежурную часть ГИБДД Челябинска на место незамедлительно был отправлен экипаж ДПС. В настоящий момент инспекторы осуществляют на данном перекрестке распорядительно-регулировочные действия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. Сутками ранее мэрия предупреждала водителей об отключении светофора. По камерам «Интерсвязи» видно, что поток машин идет сразу с двух направлений. Водители не могут разъехаться. На данном перекрестке и с работающим светофором случаются пробки. С утра в центре Челябинске также скопились пробки. В ГИБДД города ответили, что движение затруднено из-за большого скопления транспорта в утренние часы.

На пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев на северо-западе Челябинска вечером 7 сентября образовалась огромная пробка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции, причиной пробки является неработающий светофор. «При поступлении данного сообщения в дежурную часть ГИБДД Челябинска на место незамедлительно был отправлен экипаж ДПС. В настоящий момент инспекторы осуществляют на данном перекрестке распорядительно-регулировочные действия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. Сутками ранее мэрия предупреждала водителей об отключении светофора. По камерам «Интерсвязи» видно, что поток машин идет сразу с двух направлений. Водители не могут разъехаться. На данном перекрестке и с работающим светофором случаются пробки. С утра в центре Челябинске также скопились пробки. В ГИБДД города ответили, что движение затруднено из-за большого скопления транспорта в утренние часы.