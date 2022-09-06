Центр Челябинска встал в пробках

Жители жалуются, что из-за транспортного коллапса опаздывают на работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центр Челябинска утром 7 сентября сковали пробки. Движение общественного и городского транспорта сильно затруднено на улицах Труда, Энгельса, Энтузиастов, Цвиллинга и на проспекте Ленина. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«От улицы Энтузиастов до остановки „Публичная библиотека“ автобус ехал три остановки 20 минут. При этом аварий на дорогах нет. Все машины полезли на выделенную полосу общественного транспорта. Это какой-то транспортный коллапс, причина которого не понятна», — рассказал URA.RU читатель.

Информацию подтверждают данные сервиса «Яндекс.Пробки». Названные участки с пробками сервис выделил предупреждающим красным и коричневым цветом. Дозвониться до пресс-службы ГИБДД Челябинска URA.RU не удалось.