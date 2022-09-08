Путин разрешил банкам обходить санкции

Российские банки, которые попали под санкции, смогут выполнять обязательства в рублях по валютным депозитам компаний. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
«Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых [иностранными государствами введены санкции], и клиентами, являющимися юридическими лицами, признаются исполнением надлежащим образом, если [они] исполнены в рублях в сумме, эквивалентно стоимости обязательств в иностранной валюте», — сообщается указе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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