Путин разрешил банкам обходить санкции

Путин подписал указ, позволяющий банкам обходить санкции
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подписал указ об особом порядке сделок для банков Фото:

Российские банки, которые попали под санкции, смогут выполнять обязательства в рублях по валютным депозитам компаний. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

«Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых [иностранными государствами введены санкции], и клиентами, являющимися юридическими лицами, признаются исполнением надлежащим образом, если [они] исполнены в рублях в сумме, эквивалентно стоимости обязательств в иностранной валюте», — сообщается указе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Российские банки, которые попали под санкции, смогут выполнять обязательства в рублях по валютным депозитам компаний. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. «Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых [иностранными государствами введены санкции], и клиентами, являющимися юридическими лицами, признаются исполнением надлежащим образом, если [они] исполнены в рублях в сумме, эквивалентно стоимости обязательств в иностранной валюте», — сообщается указе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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