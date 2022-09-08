Жильцов дома в Челябинске пугают разгуливающие по подъезду крысы. Видео

09 сентября 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Жительница отмечает, что в управляющей компании на их жалобы не реагируют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители многоквартирного дома в Ленинском районе Челябинска напуганы нашествием крыс. Как сообщили жители в социальных сетях, опасные грызуны не боятся людей и свободно разгуливают по подъезду. «Улица Барбюса,136, второй подъезд. Крысы гуляют по подъезду, на дворе 21 век. Она прям в подъезде скачет по лестницам. Ужас», — сообщила челябинка и выложила в доказательство своих слов видео в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ» во «ВКонтакте». Жительница отмечает, что в ЖЭУ на их жалобы не реагируют. Дозвониться до управляющей компании URA.RU не удалось.

Жители многоквартирного дома в Ленинском районе Челябинска напуганы нашествием крыс. Как сообщили жители в социальных сетях, опасные грызуны не боятся людей и свободно разгуливают по подъезду. «Улица Барбюса,136, второй подъезд. Крысы гуляют по подъезду, на дворе 21 век. Она прям в подъезде скачет по лестницам. Ужас», — сообщила челябинка и выложила в доказательство своих слов видео в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ» во «ВКонтакте». Жительница отмечает, что в ЖЭУ на их жалобы не реагируют. Дозвониться до управляющей компании URA.RU не удалось.