08 сентября 2022

Жильцов дома в Челябинске пугают разгуливающие по подъезду крысы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
Жительница отмечает, что в управляющей компании на их жалобы не реагируют Фото:

Жители многоквартирного дома в Ленинском районе Челябинска напуганы нашествием крыс. Как сообщили жители в социальных сетях, опасные грызуны не боятся людей и свободно разгуливают по подъезду.

«Улица Барбюса,136, второй подъезд. Крысы гуляют по подъезду, на дворе 21 век. Она прям в подъезде скачет по лестницам. Ужас», — сообщила челябинка и выложила в доказательство своих слов видео в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ» во «ВКонтакте».

Жительница отмечает, что в ЖЭУ на их жалобы не реагируют. Дозвониться до управляющей компании URA.RU не удалось.

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Жители многоквартирного дома в Ленинском районе Челябинска напуганы нашествием крыс. Как сообщили жители в социальных сетях, опасные грызуны не боятся людей и свободно разгуливают по подъезду. «Улица Барбюса,136, второй подъезд. Крысы гуляют по подъезду, на дворе 21 век. Она прям в подъезде скачет по лестницам. Ужас», — сообщила челябинка и выложила в доказательство своих слов видео в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ» во «ВКонтакте». Жительница отмечает, что в ЖЭУ на их жалобы не реагируют. Дозвониться до управляющей компании URA.RU не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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