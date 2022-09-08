Жительница отмечает, что в управляющей компании на их жалобы не реагируют
Жители многоквартирного дома в Ленинском районе Челябинска напуганы нашествием крыс. Как сообщили жители в социальных сетях, опасные грызуны не боятся людей и свободно разгуливают по подъезду.
«Улица Барбюса,136, второй подъезд. Крысы гуляют по подъезду, на дворе 21 век. Она прям в подъезде скачет по лестницам. Ужас», — сообщила челябинка и выложила в доказательство своих слов видео в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ» во «ВКонтакте».
Жительница отмечает, что в ЖЭУ на их жалобы не реагируют. Дозвониться до управляющей компании URA.RU не удалось.
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