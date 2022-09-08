Разработка из Чебаркуля решит проблему зловония птицефабрик

Разработка из Чебаркуля позволила на 14% увеличить урожайность зерна Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Чебаркуле Челябинской области создали инновационный препарат «Гумат калия „Биоресурс“», спасающий от зловония и патогенов в помете птицефабрик. Как сообщил URA.RU директор компании-разработчика Дмитрий Пырсиков, новый препарат за сезон раскупили в количестве тысячи тонн.

«Разработка в течение трех часов нейтрализует запах помета, убивает патогены и в течение суток превращает его в органическое удобрение. В течение сезона продали тысячу тонн препарата», — сообщил URA.RU гендиректор компании «Чебаркульская птица» Пырсиков.

Разработка основана на гуминовых кислотах и низинном торфе. Инновационность разработки заключена в способе экстракции, который запатентован.

Другой способ применения продукта позволил оценить его свойства фермерам и садоводам. Обработка «Биоресурсом» семян повышает урожайность зерновых. Ее среднюю величину с применением препарата птицефабрика увеличила на 14%. В результате сбор пшеницы с одного гектара в этом году на полях хозяйства составил 32 центнера при среднеобластном показателе 16.

Препарат можно разбрызгивать как самостоятельное удобрение. Расход гумата в расчете на гектар обходится в 300 рублей, что дает дополнительный урожай на три тысячи рублей. Результаты эксперимента взялись проверить 19 крупных хозяйств региона: предварительно они дали положительные отзывы.