Сургутские чиновники из-за собственной ошибки вынуждены просить деньги из бюджета

09 сентября 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Ошибки чиновников обнаружил концессионер Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургуте чиновникам из-за просчета при составлении концессионного соглашения придется просить дополнительные деньги из бюджета. Об этом URA.RU сообщил депутат думы Сургута Богдан Гужва. «Возникли проблемы с инженерными коммуникациями на участке под спортивный объект, возводимый по концессии в районе вокзала. Когда концессионер начал заходить на объект, на участке под строительство отсутствовали инженерные коммуникации, которые должна была провести администрация. Казалось бы, участки под объекты подготавливали заранее, и о готовности даже уведомили главу города. А когда инвестор начал заходить на эти участки, появились нюансы с инженеркой. Сейчас придется пересматривать цену объекта и обращаться к депутатам для получения денег из бюджета», — сообщил Гужва. В администрации города сообщили, что вопрос удорожания еще не поднимался. А для прокладки коммуникаций уже ищут подрядчика и даже провели аукцион. «5 сентября проходил конкурс. Никто из подрядчиков не заявился. Теперь у администрации Сургута есть возможность заключить контракт с единственным поставщиком в течение 5 дней. А что касается стоимости, то госэкспертизу проекты еще не прошли, и говорить о конечной цене строительства преждевременно», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций Сургута. В свою очередь депутат сообщает, что это не единственный просчет чиновников. При составлении документов не учли изменчивость цен на рынке стройматериалов. Да и некоторые нормы, касающиеся маломобильных групп населения, не взяли в расчет, что привело к увеличению строительных объемов и удорожанию. «Не были подготовлены и сами участки. Где-то остался фундамент и сваи от старых строений. А демонтаж тоже денег стоит. И к пожарной безопасности есть вопросы. В любом случае будет пересмотр проекта и удорожание. Администрации придется идти в думу за согласованием. Но заявки от них пока нет. Есть риск, что объект уже не начнут строить в этом году, и микрорайон, в котором живут 50 тысяч человек, так и останется без спортзала», — добавил Гужва. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в мэрию Сургута, там пообещали подготовить ответ. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО нашли виновных за ошибки в баннере о войне. В Сургутском районе шестеро чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что разместили в поселении Барсово баннер с ошибочной датой начала Великой Отечественной войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте чиновникам из-за просчета при составлении концессионного соглашения придется просить дополнительные деньги из бюджета. Об этом URA.RU сообщил депутат думы Сургута Богдан Гужва. «Возникли проблемы с инженерными коммуникациями на участке под спортивный объект, возводимый по концессии в районе вокзала. Когда концессионер начал заходить на объект, на участке под строительство отсутствовали инженерные коммуникации, которые должна была провести администрация. Казалось бы, участки под объекты подготавливали заранее, и о готовности даже уведомили главу города. А когда инвестор начал заходить на эти участки, появились нюансы с инженеркой. Сейчас придется пересматривать цену объекта и обращаться к депутатам для получения денег из бюджета», — сообщил Гужва. В администрации города сообщили, что вопрос удорожания еще не поднимался. А для прокладки коммуникаций уже ищут подрядчика и даже провели аукцион. «5 сентября проходил конкурс. Никто из подрядчиков не заявился. Теперь у администрации Сургута есть возможность заключить контракт с единственным поставщиком в течение 5 дней. А что касается стоимости, то госэкспертизу проекты еще не прошли, и говорить о конечной цене строительства преждевременно», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций Сургута. В свою очередь депутат сообщает, что это не единственный просчет чиновников. При составлении документов не учли изменчивость цен на рынке стройматериалов. Да и некоторые нормы, касающиеся маломобильных групп населения, не взяли в расчет, что привело к увеличению строительных объемов и удорожанию. «Не были подготовлены и сами участки. Где-то остался фундамент и сваи от старых строений. А демонтаж тоже денег стоит. И к пожарной безопасности есть вопросы. В любом случае будет пересмотр проекта и удорожание. Администрации придется идти в думу за согласованием. Но заявки от них пока нет. Есть риск, что объект уже не начнут строить в этом году, и микрорайон, в котором живут 50 тысяч человек, так и останется без спортзала», — добавил Гужва. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в мэрию Сургута, там пообещали подготовить ответ. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО нашли виновных за ошибки в баннере о войне. В Сургутском районе шестеро чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что разместили в поселении Барсово баннер с ошибочной датой начала Великой Отечественной войны.