10 сентября 2022

Половина жителей Екатеринбурга не поддержала антиковидные меры

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в масках. Екатеринбург, маска, люди в масках, защитная маска, шоппинг, масочный режим
Многие горожане выступили против ужесточения мер против COVID Фото:

Почти каждый второй житель Екатеринбурга выступает против ужесточения противокоронавирусных мер — ношения масок, социальной дистанции. Такой вывод сделали аналитики SuperJob, проводившие исследование среди трудоспособных екатеринбуржцев с 23 августа по 7 сентября.

«Рост заболеваемости коронавирусом заставил вспомнить о противоковидных мерах: масочном режиме, социальной дистанции, ограничениях в местах массовых скоплений людей и прочем. Почти каждый второй екатеринбуржец категорически против усиления противовирусных мер (49%), 17% горожан поддержали эту идею, а каждый третий (34%) затруднился с ответом», — рассказали авторы исследования.

Меньше всего хотят усиления мер по борьбе с коронавирусом, помимо Краснодара и Ростова-на-Дону, жители Казани, Новосибирска и Красноярска — 13%. Среди жителей Уфы за усиление мер высказалось 11% респондентов.

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Почти каждый второй житель Екатеринбурга выступает против ужесточения противокоронавирусных мер — ношения масок, социальной дистанции. Такой вывод сделали аналитики SuperJob, проводившие исследование среди трудоспособных екатеринбуржцев с 23 августа по 7 сентября. «Рост заболеваемости коронавирусом заставил вспомнить о противоковидных мерах: масочном режиме, социальной дистанции, ограничениях в местах массовых скоплений людей и прочем. Почти каждый второй екатеринбуржец категорически против усиления противовирусных мер (49%), 17% горожан поддержали эту идею, а каждый третий (34%) затруднился с ответом», — рассказали авторы исследования. Меньше всего хотят усиления мер по борьбе с коронавирусом, помимо Краснодара и Ростова-на-Дону, жители Казани, Новосибирска и Красноярска — 13%. Среди жителей Уфы за усиление мер высказалось 11% респондентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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