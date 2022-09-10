Половина жителей Екатеринбурга не поддержала антиковидные меры

11 сентября 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

Многие горожане выступили против ужесточения мер против COVID Фото: Размик Закарян © URA.RU Почти каждый второй житель Екатеринбурга выступает против ужесточения противокоронавирусных мер — ношения масок, социальной дистанции. Такой вывод сделали аналитики SuperJob, проводившие исследование среди трудоспособных екатеринбуржцев с 23 августа по 7 сентября. «Рост заболеваемости коронавирусом заставил вспомнить о противоковидных мерах: масочном режиме, социальной дистанции, ограничениях в местах массовых скоплений людей и прочем. Почти каждый второй екатеринбуржец категорически против усиления противовирусных мер (49%), 17% горожан поддержали эту идею, а каждый третий (34%) затруднился с ответом», — рассказали авторы исследования. Меньше всего хотят усиления мер по борьбе с коронавирусом, помимо Краснодара и Ростова-на-Дону, жители Казани, Новосибирска и Красноярска — 13%. Среди жителей Уфы за усиление мер высказалось 11% респондентов.

Почти каждый второй житель Екатеринбурга выступает против ужесточения противокоронавирусных мер — ношения масок, социальной дистанции. Такой вывод сделали аналитики SuperJob, проводившие исследование среди трудоспособных екатеринбуржцев с 23 августа по 7 сентября. «Рост заболеваемости коронавирусом заставил вспомнить о противоковидных мерах: масочном режиме, социальной дистанции, ограничениях в местах массовых скоплений людей и прочем. Почти каждый второй екатеринбуржец категорически против усиления противовирусных мер (49%), 17% горожан поддержали эту идею, а каждый третий (34%) затруднился с ответом», — рассказали авторы исследования. Меньше всего хотят усиления мер по борьбе с коронавирусом, помимо Краснодара и Ростова-на-Дону, жители Казани, Новосибирска и Красноярска — 13%. Среди жителей Уфы за усиление мер высказалось 11% респондентов.