Гордума Екатеринбурга заплатит пару миллионов, чтобы депутаты попали в телевизор

Гордума Екатеринбурга начала искать подрядчика по подготовке и выпуску 10-минутных интервью на телеэкранах депутатов и представителей коллегиальных совещательных органов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Выделить на это дума готова 2,6 миллионов рублей.
«Объект закупки — оказание услуг по изготовлению и размещению в телевизионном эфире интервью с представителями (депутатами) Екатеринбургской городской Думы, представителями коллегиальных совещательных органов при Екатеринбургской городской Думе», — говорится в документе. Подать заявку на участие в тендере можно до 9 июля.
Всего подрядчик должен с 1 ноября 2025 года по 20 декабря 2026 года выпустить 30 интервью. И они не должны перекрываться рекламой. Интервью должны выходить либо в записи, либо в прямом эфире в рабочие дни с 17:30 до 23:00, с повтором на следующий день с 10:00 до 16:00. Главное, чтобы телевизионный канал, где будет все размещено, имел действующую лицензию, общественно-политическое направление либо социально-экономическое, культурно-просветительское, информационное. И обязательно вещал на Екатеринбург. Запись интервью также должна происходить в столице Урала, в кадре обязательно должен быть ведущий. Вопросы для него должны быть заранее согласованы — не позднее, чем за один рабочий день. Также за свои деньги подрядчик должен подготовить депутатов к эфиру в части внешнего вида.
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