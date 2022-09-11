11 сентября 2022
10 сентября 2022

В Магнитогорске разыскивают пропавшего подростка-инвалида. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская иллюминация к Новому году. Челябинск, луна, светильник, ночь, иллюминация, улицы города
Полиция и спасатели ночью прочесывают городские улицы Фото:

В Магнитогорске Челябинской области пропал 16-летний подросток — инвалид детства. В розыске задействована полиция и два поисково-спасательных отряда, сообщили URA.RU участники поиска.

«Кливцов Кирилл Анатольевич,03,05,2006 года рождения, вышел из дома по улице Суворова,132/1 и до этого момента его местонахождение неизвестно. Рост 170 см, худощавое телосложение, рыжие волосы. Был одет в серое трико, куртка и кроссовки темно-синие, шапка черная», — говорится в ориентировке профильной группы поискового отряда «Альфа-Спас Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Также в ориентировке указано, что подросток может нуждаться в медицинской помощи. Он является инвалидом детства.

В поисковом отряде «Альфа-Спас Магнитогорск» URA.RU уточнили, что по факту пропажи ребенка объявлен сбор, ведется прочесывание местности. В розыске также принимают участие сотрудники полиции и члены поискового отряда «Лиза Алерт».

Подростка разыскивает полиция и два поисковых отряда

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В Магнитогорске Челябинской области пропал 16-летний подросток — инвалид детства. В розыске задействована полиция и два поисково-спасательных отряда, сообщили URA.RU участники поиска. «Кливцов Кирилл Анатольевич,03,05,2006 года рождения, вышел из дома по улице Суворова,132/1 и до этого момента его местонахождение неизвестно. Рост 170 см, худощавое телосложение, рыжие волосы. Был одет в серое трико, куртка и кроссовки темно-синие, шапка черная», — говорится в ориентировке профильной группы поискового отряда «Альфа-Спас Магнитогорск» во «ВКонтакте». Также в ориентировке указано, что подросток может нуждаться в медицинской помощи. Он является инвалидом детства. В поисковом отряде «Альфа-Спас Магнитогорск» URA.RU уточнили, что по факту пропажи ребенка объявлен сбор, ведется прочесывание местности. В розыске также принимают участие сотрудники полиции и члены поискового отряда «Лиза Алерт».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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