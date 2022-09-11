Полиция и спасатели ночью прочесывают городские улицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области пропал 16-летний подросток — инвалид детства. В розыске задействована полиция и два поисково-спасательных отряда, сообщили URA.RU участники поиска.

«Кливцов Кирилл Анатольевич,03,05,2006 года рождения, вышел из дома по улице Суворова,132/1 и до этого момента его местонахождение неизвестно. Рост 170 см, худощавое телосложение, рыжие волосы. Был одет в серое трико, куртка и кроссовки темно-синие, шапка черная», — говорится в ориентировке профильной группы поискового отряда «Альфа-Спас Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Также в ориентировке указано, что подросток может нуждаться в медицинской помощи. Он является инвалидом детства.

В поисковом отряде «Альфа-Спас Магнитогорск» URA.RU уточнили, что по факту пропажи ребенка объявлен сбор, ведется прочесывание местности. В розыске также принимают участие сотрудники полиции и члены поискового отряда «Лиза Алерт».