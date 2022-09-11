11 сентября 2022
10 сентября 2022

В Челябинске снесут два поста ДПС

В Челябинске снесут два поста ДПС в поселке Шершни и на Свердловском тракте
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Стационарный пост ГИБДД. Архив. Челябинск, гаи, пост дпс, гибдд
Старые посты ДПС исчезнут в поселке Шершни и на Свердловском тракте Фото:

В Челябинске снесут два стационарных поста ДПС в поселке Шершни и на Свердловском тракте. Об этом на аппаратном совещании 12 сентября мэру Наталье Котовой рассказала замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Пять многоквартирных домов и один пост ДПС на Бродокалмакском тракте были снесены. Еще два поста ДПС планируется снести в ближайшее время», — сообщила Рыльская.

По словам замглавы, на данный момент из ветхоаварийного жилья было переселено 92 семьи. Еще для 35 семей сейчас готовят документы.

В Челябинске продолжается программа по реновации. Ранее были снесены четыре дома признанные аварийными. До конца года переселят жильцов еще из семи домов.

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В Челябинске снесут два стационарных поста ДПС в поселке Шершни и на Свердловском тракте. Об этом на аппаратном совещании 12 сентября мэру Наталье Котовой рассказала замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «Пять многоквартирных домов и один пост ДПС на Бродокалмакском тракте были снесены. Еще два поста ДПС планируется снести в ближайшее время», — сообщила Рыльская. По словам замглавы, на данный момент из ветхоаварийного жилья было переселено 92 семьи. Еще для 35 семей сейчас готовят документы. В Челябинске продолжается программа по реновации. Ранее были снесены четыре дома признанные аварийными. До конца года переселят жильцов еще из семи домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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