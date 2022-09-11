В Челябинске снесут два поста ДПС

В Челябинске снесут два поста ДПС в поселке Шершни и на Свердловском тракте

12 сентября 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Старые посты ДПС исчезнут в поселке Шершни и на Свердловском тракте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске снесут два стационарных поста ДПС в поселке Шершни и на Свердловском тракте. Об этом на аппаратном совещании 12 сентября мэру Наталье Котовой рассказала замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «Пять многоквартирных домов и один пост ДПС на Бродокалмакском тракте были снесены. Еще два поста ДПС планируется снести в ближайшее время», — сообщила Рыльская. По словам замглавы, на данный момент из ветхоаварийного жилья было переселено 92 семьи. Еще для 35 семей сейчас готовят документы. В Челябинске продолжается программа по реновации. Ранее были снесены четыре дома признанные аварийными. До конца года переселят жильцов еще из семи домов.

В Челябинске снесут два стационарных поста ДПС в поселке Шершни и на Свердловском тракте. Об этом на аппаратном совещании 12 сентября мэру Наталье Котовой рассказала замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «Пять многоквартирных домов и один пост ДПС на Бродокалмакском тракте были снесены. Еще два поста ДПС планируется снести в ближайшее время», — сообщила Рыльская. По словам замглавы, на данный момент из ветхоаварийного жилья было переселено 92 семьи. Еще для 35 семей сейчас готовят документы. В Челябинске продолжается программа по реновации. Ранее были снесены четыре дома признанные аварийными. До конца года переселят жильцов еще из семи домов.