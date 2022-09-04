04 сентября 2022
03 сентября 2022

В Челябинске расселят жильцов из семи ветхоаварийных домов

В Челябинске до конца года расселят жильцов из семи ветхоаварийных домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное расселение здания по ул. Спорта 1б. Тюмень, аварийный дом, трещина в доме, расселение
Начинается расселение жильцов дома на улице Стахановцев Фото:

В Челябинске до конца года переселят граждан из семи ветхоаварийных домов. Процесс начнется с дома, расположенного на улице Стахановцев. Об этом на аппаратном совещании 5 сентября мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В Челябинске переселят граждан из ветхоаварийного дома на улице Стахановцев. К концу года переселят жильцов еще из шести аварийных домов», — рассказала Рыльская.

Сейчас в стадии сноса находятся девять ветхоаварийных объектов. Готовятся документы по сносу поста ДПС на Шершневском кольце. Ранее были завершены мероприятия по сносу многоквартирных домов на улицах, Зотова, Красноармейской и Доватора. Также было разрушено нежилое знание поста ДПС на Бродокалмакском тракте.

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В Челябинске до конца года переселят граждан из семи ветхоаварийных домов. Процесс начнется с дома, расположенного на улице Стахановцев. Об этом на аппаратном совещании 5 сентября мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «В Челябинске переселят граждан из ветхоаварийного дома на улице Стахановцев. К концу года переселят жильцов еще из шести аварийных домов», — рассказала Рыльская. Сейчас в стадии сноса находятся девять ветхоаварийных объектов. Готовятся документы по сносу поста ДПС на Шершневском кольце. Ранее были завершены мероприятия по сносу многоквартирных домов на улицах, Зотова, Красноармейской и Доватора. Также было разрушено нежилое знание поста ДПС на Бродокалмакском тракте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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