В Челябинске расселят жильцов из семи ветхоаварийных домов

В Челябинске до конца года расселят жильцов из семи ветхоаварийных домов

Начинается расселение жильцов дома на улице Стахановцев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Челябинске до конца года переселят граждан из семи ветхоаварийных домов. Процесс начнется с дома, расположенного на улице Стахановцев. Об этом на аппаратном совещании 5 сентября мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В Челябинске переселят граждан из ветхоаварийного дома на улице Стахановцев. К концу года переселят жильцов еще из шести аварийных домов», — рассказала Рыльская.

Сейчас в стадии сноса находятся девять ветхоаварийных объектов. Готовятся документы по сносу поста ДПС на Шершневском кольце. Ранее были завершены мероприятия по сносу многоквартирных домов на улицах, Зотова, Красноармейской и Доватора. Также было разрушено нежилое знание поста ДПС на Бродокалмакском тракте.