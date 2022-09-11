В Тюмени подростки обворовали магазин продуктов

Дети во второй раз обворовали магазин, похитив электронные сигареты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владельцы магазина «Теширский кот» в Тюмени терпят убытки от банды малолетних воров: несовершеннолетние крадут товар, а их родители не реагируют на жалобы. Об этом URA.RU рассказала одна из владелиц Ирина Крутикова.

«Эти дети не в первый раз совершают у нас кражу. В первый раз, когда поймали, провели беседу с их родителями. С тех пор родители в наш магазин больше не ходили, а на днях камеры засняли, как дети снова украли товар — электронные сигареты, на общую сумму в 2 400 рублей», — рассказала URA.RU Ирина Крутикова.

Владелица магазина предоставила редакции видео преступления. В ролике видно, как один из детей подходит к месту кассира и ворует сигареты. Вскоре из торговой точки выбегает второй ребенок. По словам владелицы, в момент кражи он отвлекал продавца.

Как отметила Ирина Крутикова, в этот раз детям решили не спускать с рук воровство. Предприниматель собирается подать заявление в полицию.