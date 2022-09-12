12 сентября 2022

ФСБ перехватила летательный аппарат, направлявшийся в колонию Екатеринбурга. Фото

Неизвестные пытались переправить квадрокоптер с телефонами в ИК строгого режима в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Информация о готовящейся переброске за колючую проволоку была в оперативной разработке Фото:

Квадрокоптер с двумя сотовыми телефонами пытались передать неизвестные в ИК-10 строгого режима в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.

«Вечером 12 сентября в 21.50 в ИК-10 (строгий режим) сотрудниками оперативного отдела, отдела охраны совместно с сотрудниками оперативного управления ГУФСИН и ФСБ, по имеющейся оперативной информации, на одном из участков внешней запретной зоны обнаружен и перехвачен летательный аппарат (квадрокоптер). К нему были прикреплены 2 сотовых телефона», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что человека, управлявшего квадрокоптером, пока установить не удалось. Ранее агентство сообщало, что из свердловской колонии №53 сбежали два осужденных. Один отбывал срок за торговлю наркотиками, другой — за кражу и угон автомобиля. Обоих удалось поймать.

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Фото:

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Квадрокоптер с двумя сотовыми телефонами пытались передать неизвестные в ИК-10 строгого режима в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. «Вечером 12 сентября в 21.50 в ИК-10 (строгий режим) сотрудниками оперативного отдела, отдела охраны совместно с сотрудниками оперативного управления ГУФСИН и ФСБ, по имеющейся оперативной информации, на одном из участков внешней запретной зоны обнаружен и перехвачен летательный аппарат (квадрокоптер). К нему были прикреплены 2 сотовых телефона», — говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе добавили, что человека, управлявшего квадрокоптером, пока установить не удалось. Ранее агентство сообщало, что из свердловской колонии №53 сбежали два осужденных. Один отбывал срок за торговлю наркотиками, другой — за кражу и угон автомобиля. Обоих удалось поймать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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