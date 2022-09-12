Свердловчанке с шестью детьми подарили квартиру в Екатеринбурге

Фонд Святой Екатерины помог купить квартиру свердловчанке с шестью детьми

13 сентября 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

О проблеме семьи Стасенко в фонде узнали в марте 2022 года Фото: Фонд святой Екатерины Фонд Святой Екатерины помог многодетной маме и учительнице Елене Стасенко приобрести свое жилье в Екатеринбурге. Ранее женщина с шестью детьми жила в служебной квартире, из которой ее пытались выселить. Об этом рассказала пресс-служба фонда. «Внимание Фонда Святой Екатерины в первую очередь обращено на помощь многодетным семьям. Елена в одиночку воспитывает шестерых детишек. Они жили в очень скромных условиях, а одной из девочек требуется постоянный медицинский уход. И было принято решение поддержать семью», — заявила заместитель директора Фонда Святой Екатерины Татьяна Прусевич. О ситуации семьи Стасенко учредители Фонда Святой Екатерины узнали в марте этого года, тогда же выбрали удобный район и квартиру. Семья могла переехать в Екатеринбург еще в июне, но два месяца потребовалось, чтобы перевести детей в екатеринбургские садики и школы. Сама Елена признается, что раньше над ее сыном часто шутили в школе из-за бытовых трудностей. Однако теперь просторная квартира станет для семьи крепким тылом. «Сегодня мы обрели этот дом и теперь не будем бояться, что нас могут выселить. Я могу и спокойно работать, и заниматься ребенком», — делится женщина. У Елены Стасенко шестеро детей, одна из ее дочек родилась с проблемами со здоровьем. Девочка появилась на свет на 26-й неделе и весила всего 700 граммов. Однако многодетная мама смогла выходить дочку — Ксении уже семь лет, и она пойдет в специализированную школу. «Все мои дети с самого ее рождения заботятся о ней, но я понимаю, что старею, и я должна понимать, что у нее будет опора и возможность жить даже без меня», — рассказала Елена. Несмотря на большую ответственность за Ксению, Елена уже подготовила и отправила старших сыновей получать высшее образование. Оба успешно сдали экзамены и учатся на бюджете: Влад — в Российской юридической правовой академии в Ижевске, Дима выбрал Самарский институт авиационной и ракетно-космической техники. Сама женщина сейчас занимает онлайн-репетиторством. Ранее в Свердловской области завершилась программа по обучению мультидисциплинарных бригад отделений ранней реанимации. Данный проект поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Фонд Святой Екатерины. За полгода учебный центр Клиники института мозга выпустил 61 специалиста для 10 ведущих больниц области. Двое старших сыновей Елены сейчас учатся в Ижевске и Самаре Фото: Фонд святой Екатерины Многодетной маме также вручили икону, которая будет оберегать новый дом Фото: Фонд святой Екатерины Просторная кухня вместит всех членов семьи Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фонд Святой Екатерины помог многодетной маме и учительнице Елене Стасенко приобрести свое жилье в Екатеринбурге. Ранее женщина с шестью детьми жила в служебной квартире, из которой ее пытались выселить. Об этом рассказала пресс-служба фонда. «Внимание Фонда Святой Екатерины в первую очередь обращено на помощь многодетным семьям. Елена в одиночку воспитывает шестерых детишек. Они жили в очень скромных условиях, а одной из девочек требуется постоянный медицинский уход. И было принято решение поддержать семью», — заявила заместитель директора Фонда Святой Екатерины Татьяна Прусевич. О ситуации семьи Стасенко учредители Фонда Святой Екатерины узнали в марте этого года, тогда же выбрали удобный район и квартиру. Семья могла переехать в Екатеринбург еще в июне, но два месяца потребовалось, чтобы перевести детей в екатеринбургские садики и школы. Сама Елена признается, что раньше над ее сыном часто шутили в школе из-за бытовых трудностей. Однако теперь просторная квартира станет для семьи крепким тылом. «Сегодня мы обрели этот дом и теперь не будем бояться, что нас могут выселить. Я могу и спокойно работать, и заниматься ребенком», — делится женщина. У Елены Стасенко шестеро детей, одна из ее дочек родилась с проблемами со здоровьем. Девочка появилась на свет на 26-й неделе и весила всего 700 граммов. Однако многодетная мама смогла выходить дочку — Ксении уже семь лет, и она пойдет в специализированную школу. «Все мои дети с самого ее рождения заботятся о ней, но я понимаю, что старею, и я должна понимать, что у нее будет опора и возможность жить даже без меня», — рассказала Елена. Несмотря на большую ответственность за Ксению, Елена уже подготовила и отправила старших сыновей получать высшее образование. Оба успешно сдали экзамены и учатся на бюджете: Влад — в Российской юридической правовой академии в Ижевске, Дима выбрал Самарский институт авиационной и ракетно-космической техники. Сама женщина сейчас занимает онлайн-репетиторством. Ранее в Свердловской области завершилась программа по обучению мультидисциплинарных бригад отделений ранней реанимации. Данный проект поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Фонд Святой Екатерины. За полгода учебный центр Клиники института мозга выпустил 61 специалиста для 10 ведущих больниц области.