Куйвашев и «Фонд святой Екатерины» запустили проект по обучению уникальных бригад врачей

Куйвашев и "Фонд святой Екатерины" запустили проект по обучению уникальных бригад врачей

09 сентября 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

В октябре в Свердловской области начнут свою работу 10 уникальных бригад врачей Фото: Фонд святой Екатерины В Свердловской области завершена программа по обучению мультидисциплинарных бригад отделений ранней реанимации. Данный проект поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и «Фонд святой Екатерины». За полгода учебный центр Клиники института мозга выпустил 61 специалиста для 10 ведущих больниц области «Современная медицина не стоит на месте и необходимо, чтобы специалисты отделений реанимации, которые борются за жизнь и здоровье пациентов, осваивали новые методики, внедряли новые свои знания и непосредственно применяли их на практике. Мы получили хорошую обратную связь от нескольких больниц и видели в детской областной больнице, как обученная бригада работает в условиях реанимации. Уверена, что и Минздравом этой программе будет дана высокая оценка, и наш опыт распространится на всю Россию», — сказала замдиректора «Фонда святой Екатерины» Татьяна Прусевич. Руководитель обучения и директор Клиники института мозга Андрей Белкин отметил, что 1 октября все бригады начнут работать в системе медицинского страхования. За время реализации программы клиника приобрела дополнительное оборудование, презентация которого состоялась для выпускников и гостей. Ранее агентство писало, что «Фонд Святой Екатерины» оплатил реабилитацию 18-летнего свердловчанина Вячеслава Швецова, прикованного к кровати после серьезной аварии в декабре 2021 года. Сейчас юноша, получивший в ДТП множественные переломы, проходит курс восстановления, чтобы снова встать на ноги. Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области завершена программа по обучению мультидисциплинарных бригад отделений ранней реанимации. Данный проект поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и «Фонд святой Екатерины». За полгода учебный центр Клиники института мозга выпустил 61 специалиста для 10 ведущих больниц области «Современная медицина не стоит на месте и необходимо, чтобы специалисты отделений реанимации, которые борются за жизнь и здоровье пациентов, осваивали новые методики, внедряли новые свои знания и непосредственно применяли их на практике. Мы получили хорошую обратную связь от нескольких больниц и видели в детской областной больнице, как обученная бригада работает в условиях реанимации. Уверена, что и Минздравом этой программе будет дана высокая оценка, и наш опыт распространится на всю Россию», — сказала замдиректора «Фонда святой Екатерины» Татьяна Прусевич. Руководитель обучения и директор Клиники института мозга Андрей Белкин отметил, что 1 октября все бригады начнут работать в системе медицинского страхования. За время реализации программы клиника приобрела дополнительное оборудование, презентация которого состоялась для выпускников и гостей. Ранее агентство писало, что «Фонд Святой Екатерины» оплатил реабилитацию 18-летнего свердловчанина Вячеслава Швецова, прикованного к кровати после серьезной аварии в декабре 2021 года. Сейчас юноша, получивший в ДТП множественные переломы, проходит курс восстановления, чтобы снова встать на ноги.