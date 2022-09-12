12 сентября 2022

В Челябинске подешевели трехкомнатные квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на «вторичку» большой площади в Челябинске растет, а цены снижаются Фото:

Стоимость трехкомнатных квартир на вторичном рынке в Челябинске с марта снизилась на 15%. Об этом сообщил URA.RU риелтор агентства недвижимости «Инвестор и Партнеры» Станислав Шарыгин.

«Стоимость трехкомнатных квартир на вторичном рынке с марта этого года по сентябрь снизилась на 15%. Это вызвано тем, что застройщики еще зимой завысили ценники, после чего спрос резко снизился. Особенно подешевели квартиры на вторичном рынке», — рассказал Шарыгин.

По словам Шарыгина, с начала сентября вырос спрос на вторичное жилье большой площади и «трешки» по сниженным ценам сейчас неплохо продаются. В продаже имеются трехкомнатные квартиры площадью 63 и 59 квадратных метров за 3 млн 500 тыс. и 2 млн 900 тыс. рублей.

Ранее в Челябинске снизилась стоимость аренды загородных коттеджей. Специалисты агентства «Мир квартир» отмечали, с августа 2021 года по август 2022-го цены за аренду домов упали на 17,5%.

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Стоимость трехкомнатных квартир на вторичном рынке в Челябинске с марта снизилась на 15%. Об этом сообщил URA.RU риелтор агентства недвижимости «Инвестор и Партнеры» Станислав Шарыгин. «Стоимость трехкомнатных квартир на вторичном рынке с марта этого года по сентябрь снизилась на 15%. Это вызвано тем, что застройщики еще зимой завысили ценники, после чего спрос резко снизился. Особенно подешевели квартиры на вторичном рынке», — рассказал Шарыгин. По словам Шарыгина, с начала сентября вырос спрос на вторичное жилье большой площади и «трешки» по сниженным ценам сейчас неплохо продаются. В продаже имеются трехкомнатные квартиры площадью 63 и 59 квадратных метров за 3 млн 500 тыс. и 2 млн 900 тыс. рублей. Ранее в Челябинске снизилась стоимость аренды загородных коттеджей. Специалисты агентства «Мир квартир» отмечали, с августа 2021 года по август 2022-го цены за аренду домов упали на 17,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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