Вице-мэр из ХМАО снова отправился в командировку в Макеевку

Первый заместитель главы Пыть-Яха Золотухин отправился в командировку в Макеевку

14 сентября 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин снова отправился в командировку в Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин снова отправился в командировку в Донбасс, в подшефный для Югры город Макеевку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Золотухин снова отправился в Донбасс. Он прикомандирован к администрации Макеевке. Обеспечивает взаимодействие югорских властей с мэрией. ХМАО активно участвует в восстановлении города и там на месте нужен представитель от Югры. И, кажется, что Золотухина эта роль вполне устраивает, раз он уже не первый раз соглашается отправиться в командировку в Донбасс», — сообщил инсайдер. В приемной мэрии Пыть-Яха сообщили URA.RU, что Золотухин находится в командировке, без уточнения ее длительности и места пребывания. В пресс-службе городской администрации не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Сам Золотухин также не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU уже сообщало о летней поездке Золотухина в Макеевку. В это время следственный комитет закрыл уголовное дело, которое было возбуждено в его отношении по подозрению в превышении должностных полномочий.

Первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин снова отправился в командировку в Донбасс, в подшефный для Югры город Макеевку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Золотухин снова отправился в Донбасс. Он прикомандирован к администрации Макеевке. Обеспечивает взаимодействие югорских властей с мэрией. ХМАО активно участвует в восстановлении города и там на месте нужен представитель от Югры. И, кажется, что Золотухина эта роль вполне устраивает, раз он уже не первый раз соглашается отправиться в командировку в Донбасс», — сообщил инсайдер. В приемной мэрии Пыть-Яха сообщили URA.RU, что Золотухин находится в командировке, без уточнения ее длительности и места пребывания. В пресс-службе городской администрации не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Сам Золотухин также не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU уже сообщало о летней поездке Золотухина в Макеевку. В это время следственный комитет закрыл уголовное дело, которое было возбуждено в его отношении по подозрению в превышении должностных полномочий.