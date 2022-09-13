13 сентября 2022
12 сентября 2022

Вице-мэр из ХМАО снова отправился в командировку в Макеевку

Первый заместитель главы Пыть-Яха Золотухин отправился в командировку в Макеевку
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин снова отправился в командировку в Донбасс Фото:

Первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин снова отправился в командировку в Донбасс, в подшефный для Югры город Макеевку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Золотухин снова отправился в Донбасс. Он прикомандирован к администрации Макеевке. Обеспечивает взаимодействие югорских властей с мэрией. ХМАО активно участвует в восстановлении города и там на месте нужен представитель от Югры. И, кажется, что Золотухина эта роль вполне устраивает, раз он уже не первый раз соглашается отправиться в командировку в Донбасс», — сообщил инсайдер.

В приемной мэрии Пыть-Яха сообщили URA.RU, что Золотухин находится в командировке, без уточнения ее длительности и места пребывания. В пресс-службе городской администрации не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Сам Золотухин также не ответил на телефонный звонок.

Ранее URA.RU уже сообщало о летней поездке Золотухина в Макеевку. В это время следственный комитет закрыл уголовное дело, которое было возбуждено в его отношении по подозрению в превышении должностных полномочий.

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Первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин снова отправился в командировку в Донбасс, в подшефный для Югры город Макеевку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Золотухин снова отправился в Донбасс. Он прикомандирован к администрации Макеевке. Обеспечивает взаимодействие югорских властей с мэрией. ХМАО активно участвует в восстановлении города и там на месте нужен представитель от Югры. И, кажется, что Золотухина эта роль вполне устраивает, раз он уже не первый раз соглашается отправиться в командировку в Донбасс», — сообщил инсайдер. В приемной мэрии Пыть-Яха сообщили URA.RU, что Золотухин находится в командировке, без уточнения ее длительности и места пребывания. В пресс-службе городской администрации не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Сам Золотухин также не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU уже сообщало о летней поездке Золотухина в Макеевку. В это время следственный комитет закрыл уголовное дело, которое было возбуждено в его отношении по подозрению в превышении должностных полномочий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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