Попова пообещала Путину не вводить масочный режим

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Обязательства носить маски в России не вводят, заявила глава Роспотребнадзора Фото:
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Коронавирус COVID-19

Обязательное ношение масок в России снова вводиться не будет. Об это заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Обязательства носить маски в России не вводят, заявила Попова. Хотя, по ее словам, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 50 регионах страны.

Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». Ранее президент принял участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию образования санитарно-эпидемологической службы России. По случаю праздника глава государства вручил представителям службы награды за заслуги.

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Обязательное ношение масок в России снова вводиться не будет. Об это заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Обязательства носить маски в России не вводят, заявила Попова. Хотя, по ее словам, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 50 регионах страны. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». Ранее президент принял участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию образования санитарно-эпидемологической службы России. По случаю праздника глава государства вручил представителям службы награды за заслуги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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