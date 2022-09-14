Попова пообещала Путину не вводить масочный режим

Обязательства носить маски в России не вводят, заявила глава Роспотребнадзора
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Обязательное ношение масок в России снова вводиться не будет. Об это заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обязательства носить маски в России не вводят, заявила Попова. Хотя, по ее словам, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 50 регионах страны.
Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». Ранее президент принял участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию образования санитарно-эпидемологической службы России. По случаю праздника глава государства вручил представителям службы награды за заслуги.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews