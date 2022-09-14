В Пермском крае поймали насильника, напавшего на женщину

Подозреваемый в попытке изнасилования заключен под стражу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В городе Чайковский (Пермский край) заключен под стражу ранее судимый мужчина, которого подозревают в попытке изнасилования. С заявлением о нападении обратилась местная жительница, после чего было возбуждено уголовное дело. В итоге подозреваемый был задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю.

«Следователями совместно с сотрудниками полиции была установлена личность злоумышленника, на которого указали местные жители. Им оказался ранее судимый мужчина 1985 года рождения. В связи с тем, что подозреваемый работает вахтовым методом, после совершенного нападения на женщину он уехал в Новый Уренгой. В ходе расследования дела сотрудники полиции выехали в Ямало-Ненецкий округ, где задержали подозреваемого и доставили в город Чайковский», — сообщается на сайте ведомства.

По решению суда подозреваемого заключили под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Также следователи проверяют причастность мужчины к совершению других аналогичных преступлений.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае по подозрению в изнасиловании заключили под стражу жителя Березников. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.