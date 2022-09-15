На Тюменском тракте образовалась пятикилометровая пробка, автомобили двигаются очень медленно. Причина — закрытие одной из полос для движения.
«На автодороге Р-351км 29+500 — км 31 ведутся дорожные работы! Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении «Уралуправтодора». Судя по информации на «Яндекс.Картах», пробка начинается возле поселка Исток и заканчивается за Косулино, длина затора — примерно пять километров.
Ранее на этом участке уже были проблемы с движением автомобилистов. Затрудненный проезд сохранялся на протяжении десяти часов. Тогда причина тоже была в дорожных работах.
Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo