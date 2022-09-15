Под Екатеринбургом на Тюменском тракте машины встали в огромную пробку. Скрин

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Одну из полос на Тюменском тракте закрыли для движения Фото:

На Тюменском тракте образовалась пятикилометровая пробка, автомобили двигаются очень медленно. Причина — закрытие одной из полос для движения.

«На автодороге Р-351км 29+500 — км 31 ведутся дорожные работы! Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении «Уралуправтодора». Судя по информации на «Яндекс.Картах», пробка начинается возле поселка Исток и заканчивается за Косулино, длина затора — примерно пять километров.

Ранее на этом участке уже были проблемы с движением автомобилистов. Затрудненный проезд сохранялся на протяжении десяти часов. Тогда причина тоже была в дорожных работах.

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На Тюменском тракте образовалась пятикилометровая пробка, автомобили двигаются очень медленно. Причина — закрытие одной из полос для движения. «На автодороге Р-351км 29+500 — км 31 ведутся дорожные работы! Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе», — говорится в сообщении «Уралуправтодора». Судя по информации на «Яндекс.Картах», пробка начинается возле поселка Исток и заканчивается за Косулино, длина затора — примерно пять километров. Ранее на этом участке уже были проблемы с движением автомобилистов. Затрудненный проезд сохранялся на протяжении десяти часов. Тогда причина тоже была в дорожных работах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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