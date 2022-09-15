На мэрию Златоуста просят возбудить уголовное дело из-за отказа ремонтировать очистные

16 сентября 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

Очистные сооружения в городе не могут отремонтировать уже много лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Судебные приставы просят привлечь к уголовной ответственности чиновников мэрии Златоуста (Челябинская область) из-за игнорирования решения суда о реконструкции очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП региона. «Решение о возложении обязанностей по реконструкции очистных сооружений было принято Златоустовским городским судом, на исполнение с учетом объема работ дан семилетний срок. Время истекло, исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в службу судебных приставов, администрация города была дважды привлечена к административной ответственности со штрафами в 30 и в 500 тысяч рублей, глава администрации получил предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ», — рассказали в пресс-службе. После этого судебный пристав направил в следственные органы рапорт об обнаружении признаков состава преступления и о проведении по данному факту проверки. В мэрию Златоуста URA.RU направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.

Судебные приставы просят привлечь к уголовной ответственности чиновников мэрии Златоуста (Челябинская область) из-за игнорирования решения суда о реконструкции очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП региона. «Решение о возложении обязанностей по реконструкции очистных сооружений было принято Златоустовским городским судом, на исполнение с учетом объема работ дан семилетний срок. Время истекло, исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в службу судебных приставов, администрация города была дважды привлечена к административной ответственности со штрафами в 30 и в 500 тысяч рублей, глава администрации получил предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ», — рассказали в пресс-службе. После этого судебный пристав направил в следственные органы рапорт об обнаружении признаков состава преступления и о проведении по данному факту проверки. В мэрию Златоуста URA.RU направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.