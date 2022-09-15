15 сентября 2022

На мэрию Златоуста просят возбудить уголовное дело из-за отказа ремонтировать очистные

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, стела, златоуст
Очистные сооружения в городе не могут отремонтировать уже много лет Фото:

Судебные приставы просят привлечь к уголовной ответственности чиновников мэрии Златоуста (Челябинская область) из-за игнорирования решения суда о реконструкции очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП региона.

«Решение о возложении обязанностей по реконструкции очистных сооружений было принято Златоустовским городским судом, на исполнение с учетом объема работ дан семилетний срок. Время истекло, исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в службу судебных приставов, администрация города была дважды привлечена к административной ответственности со штрафами в 30 и в 500 тысяч рублей, глава администрации получил предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ», — рассказали в пресс-службе.

После этого судебный пристав направил в следственные органы рапорт об обнаружении признаков состава преступления и о проведении по данному факту проверки. В мэрию Златоуста URA.RU направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Судебные приставы просят привлечь к уголовной ответственности чиновников мэрии Златоуста (Челябинская область) из-за игнорирования решения суда о реконструкции очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП региона. «Решение о возложении обязанностей по реконструкции очистных сооружений было принято Златоустовским городским судом, на исполнение с учетом объема работ дан семилетний срок. Время истекло, исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в службу судебных приставов, администрация города была дважды привлечена к административной ответственности со штрафами в 30 и в 500 тысяч рублей, глава администрации получил предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ», — рассказали в пресс-службе. После этого судебный пристав направил в следственные органы рапорт об обнаружении признаков состава преступления и о проведении по данному факту проверки. В мэрию Златоуста URA.RU направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...