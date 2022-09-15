Жители челябинского района пожаловались Текслеру на заброшенный парк и дороги

Алексей Текслер инспектирует Аргаяшский район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Аргаяшского района (Челябинская область) пожаловались губернатору Алексею Текслеру на заброшенный парк и плохое состояние внутрипоселковых дорог. Как сообщили URA.RU в пресс-службе, 16 сентября глава региона инспектирует этот район.

«В ходе визита Алексея Текслера в Аргаяшский район люди подняли вопрос о некачественных внутрипоселковых дорогах. А жители поселка Кулуево рассказали об отсутствии освещения и пожаловались на плохое состоянии местного парка», — отметили URA.RU в пресс-службе.

Пришедшие на встречу с губернатором жители также сообщили Текслеру на отсутствие газа в селе Кулуево. Ответ главы района Игоря Ишимов не устроил губернатора.

«Количество подключений в Аргаяшском районе ниже, чем в среднем по региону. Задаю главе вопрос и он плавает. Значит, не погружался в тему. У нас реализуется госпрограмма, которая финансируется „Газпромом“ и возможности подключиться есть. Тема догазификации в районе не доработана», — заявил губернатор.