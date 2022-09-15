15 сентября 2022

Жители челябинского района пожаловались Текслеру на заброшенный парк и дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, мусор, грязь, свалка, поселок тюлюк
Алексей Текслер инспектирует Аргаяшский район Фото:

Жители Аргаяшского района (Челябинская область) пожаловались губернатору Алексею Текслеру на заброшенный парк и плохое состояние внутрипоселковых дорог. Как сообщили URA.RU в пресс-службе, 16 сентября глава региона инспектирует этот район.

«В ходе визита Алексея Текслера в Аргаяшский район люди подняли вопрос о некачественных внутрипоселковых дорогах. А жители поселка Кулуево рассказали об отсутствии освещения и пожаловались на плохое состоянии местного парка», — отметили URA.RU в пресс-службе.

Пришедшие на встречу с губернатором жители также сообщили Текслеру на отсутствие газа в селе Кулуево. Ответ главы района Игоря Ишимов не устроил губернатора.

«Количество подключений в Аргаяшском районе ниже, чем в среднем по региону. Задаю главе вопрос и он плавает. Значит, не погружался в тему. У нас реализуется госпрограмма, которая финансируется „Газпромом“ и возможности подключиться есть. Тема догазификации в районе не доработана», — заявил губернатор.

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Жители Аргаяшского района (Челябинская область) пожаловались губернатору Алексею Текслеру на заброшенный парк и плохое состояние внутрипоселковых дорог. Как сообщили URA.RU в пресс-службе, 16 сентября глава региона инспектирует этот район. «В ходе визита Алексея Текслера в Аргаяшский район люди подняли вопрос о некачественных внутрипоселковых дорогах. А жители поселка Кулуево рассказали об отсутствии освещения и пожаловались на плохое состоянии местного парка», — отметили URA.RU в пресс-службе. Пришедшие на встречу с губернатором жители также сообщили Текслеру на отсутствие газа в селе Кулуево. Ответ главы района Игоря Ишимов не устроил губернатора. «Количество подключений в Аргаяшском районе ниже, чем в среднем по региону. Задаю главе вопрос и он плавает. Значит, не погружался в тему. У нас реализуется госпрограмма, которая финансируется „Газпромом“ и возможности подключиться есть. Тема догазификации в районе не доработана», — заявил губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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