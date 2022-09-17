В Челябинске КАМАЗ разбился о новый трамвай

В Курчатовском районе Челябинска 17 сентября грузовик КАМАЗ врезался в новый трамвай, следующий по маршруту №20. Движение между трамвайным и троллейбусным депо остановлено.
«В Курчатовском районе столкнулись трамвай и самосвал. Авария произошла у поворота на ЧМК возле трамвайного депо №2. О пострадавших и обстоятельствах ДТП пока неизвестно», — уточнили в комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска.
В комментариях к этой информации, размещенной в профильной группе комитета во «ВКонтакте», недоумевают, каким обрезом грузовик сумел перескочить рельсы встречного направления. На фото заметно, что у КАМАЗа пробито правое переднее колесо и сильно смята передняя часть. Участники сообщества отметили, что трамвай оказался очень крепким.
У КАМАЗа разбита «морда» и пробито колесо
Сообщество «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте»
Новый трамвай оказался очень крепким
Сообщество «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте»
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В Курчатовском районе Челябинска 17 сентября грузовик КАМАЗ врезался в новый трамвай, следующий по маршруту №20. Движение между трамвайным и троллейбусным депо остановлено. «В Курчатовском районе столкнулись трамвай и самосвал. Авария произошла у поворота на ЧМК возле трамвайного депо №2. О пострадавших и обстоятельствах ДТП пока неизвестно», — уточнили в комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска. В комментариях к этой информации, размещенной в профильной группе комитета во «ВКонтакте», недоумевают, каким обрезом грузовик сумел перескочить рельсы встречного направления. На фото заметно, что у КАМАЗа пробито правое переднее колесо и сильно смята передняя часть. Участники сообщества отметили, что трамвай оказался очень крепким.