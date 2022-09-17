17 сентября 2022
16 сентября 2022

Пермяки ужаснулись в соцсетях поведению подростков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, высотка, жилой дом, многоэтажный дом, жилой фонд, город, многоквартирный дом
Подростки повисли на перилах балкона пермской многоэтажки (архивное фото) Фото:

Пользователей интернета напугало фото, опубликованное в группе «Инцидент Пермь» социальной сети «ВКонтакте». На нем подростки повисли на перилах общего балкона многоэтажного панельного дома.

«На Гайве детям, кажется, надоело жить… Или как это объяснить?», — написал пользователь соцсети, прикрепив фото. «Это называется „слабо“! Очень даже трагически все это заканчивается», — оставил комментарий другой пользователь Константин Калинин.

Ранее URA.RU писало о подростках, которые забрались на 17-й этаж долгостроя. Видеозапись того, как дети разгуливают на опасной высоте, также опубликовали в соцсетях. В пресс-службе УМВД по Перми сообщили, что по этому факту проводится проверка.

По словам пользователя соцсети, подростки повисли на перилах общего балкона в микрорайоне Гайва

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Пользователей интернета напугало фото, опубликованное в группе «Инцидент Пермь» социальной сети «ВКонтакте». На нем подростки повисли на перилах общего балкона многоэтажного панельного дома. «На Гайве детям, кажется, надоело жить… Или как это объяснить?», — написал пользователь соцсети, прикрепив фото. «Это называется „слабо“! Очень даже трагически все это заканчивается», — оставил комментарий другой пользователь Константин Калинин. Ранее URA.RU писало о подростках, которые забрались на 17-й этаж долгостроя. Видеозапись того, как дети разгуливают на опасной высоте, также опубликовали в соцсетях. В пресс-службе УМВД по Перми сообщили, что по этому факту проводится проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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