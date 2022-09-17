Пермяки ужаснулись в соцсетях поведению подростков. Фото

18 сентября 2022 в 02:18 Размер текста - 17 +

Подростки повисли на перилах балкона пермской многоэтажки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пользователей интернета напугало фото, опубликованное в группе «Инцидент Пермь» социальной сети «ВКонтакте». На нем подростки повисли на перилах общего балкона многоэтажного панельного дома. «На Гайве детям, кажется, надоело жить… Или как это объяснить?», — написал пользователь соцсети, прикрепив фото. «Это называется „слабо“! Очень даже трагически все это заканчивается», — оставил комментарий другой пользователь Константин Калинин. Ранее URA.RU писало о подростках, которые забрались на 17-й этаж долгостроя. Видеозапись того, как дети разгуливают на опасной высоте, также опубликовали в соцсетях. В пресс-службе УМВД по Перми сообщили, что по этому факту проводится проверка. По словам пользователя соцсети, подростки повисли на перилах общего балкона в микрорайоне Гайва Паблик «Инцидент Пермь», «ВКонтакте»

Пользователей интернета напугало фото, опубликованное в группе «Инцидент Пермь» социальной сети «ВКонтакте». На нем подростки повисли на перилах общего балкона многоэтажного панельного дома. «На Гайве детям, кажется, надоело жить… Или как это объяснить?», — написал пользователь соцсети, прикрепив фото. «Это называется „слабо“! Очень даже трагически все это заканчивается», — оставил комментарий другой пользователь Константин Калинин. Ранее URA.RU писало о подростках, которые забрались на 17-й этаж долгостроя. Видеозапись того, как дети разгуливают на опасной высоте, также опубликовали в соцсетях. В пресс-службе УМВД по Перми сообщили, что по этому факту проводится проверка.