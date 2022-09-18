ФСБ задержала тюменца, обвиняемого в бюджетных махинациях

В Тюмени задержан Ефим Павеликин, подозреваемый в махинациях с транспортными картами

Тюменские перевозчики завышали число льготных пассажиров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени силами ФСБ задержан сотрудник транспортной компании «Караван-Авто» Ефим Павеликин, подозреваемый в хищении бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«По данным следствия, указанное лицо в рамках исполнения муниципальных контрактов с администрацией Тюмени предоставляло ложные сведения о количестве перевезенных льготных пассажиров. Ущерб составил более 1 млн рублей», — рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным источника агентства в правоохранительных органах, в Тюмени могут быть и новые задержания причастных к мошеннической схеме. «Собрана доказательная база на всех участников схемы. Вряд ли только один подрядчик решил незаконно обогатиться на перевозках», — отметил инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени суд отправил под арест нескольких участников преступной схемы. Это водители маршруток, кондуктор, механик и индивидуальные предприниматели, которым принадлежит транспорт. В деле фигурируют сразу несколько перевозчиков: ООО «Тюменьавтолайн», ООО «Карован-Авто», ИП Шулепов, ООО «Победа».