ФСБ задержала тюменца, обвиняемого в бюджетных махинациях

В Тюмени силами ФСБ задержан сотрудник транспортной компании «Караван-Авто» Ефим Павеликин, подозреваемый в хищении бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«По данным следствия, указанное лицо в рамках исполнения муниципальных контрактов с администрацией Тюмени предоставляло ложные сведения о количестве перевезенных льготных пассажиров. Ущерб составил более 1 млн рублей», — рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
По данным источника агентства в правоохранительных органах, в Тюмени могут быть и новые задержания причастных к мошеннической схеме. «Собрана доказательная база на всех участников схемы. Вряд ли только один подрядчик решил незаконно обогатиться на перевозках», — отметил инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени суд отправил под арест нескольких участников преступной схемы. Это водители маршруток, кондуктор, механик и индивидуальные предприниматели, которым принадлежит транспорт. В деле фигурируют сразу несколько перевозчиков: ООО «Тюменьавтолайн», ООО «Карован-Авто», ИП Шулепов, ООО «Победа».
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В Тюмени силами ФСБ задержан сотрудник транспортной компании «Караван-Авто» Ефим Павеликин, подозреваемый в хищении бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «По данным следствия, указанное лицо в рамках исполнения муниципальных контрактов с администрацией Тюмени предоставляло ложные сведения о количестве перевезенных льготных пассажиров. Ущерб составил более 1 млн рублей», — рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данным источника агентства в правоохранительных органах, в Тюмени могут быть и новые задержания причастных к мошеннической схеме. «Собрана доказательная база на всех участников схемы. Вряд ли только один подрядчик решил незаконно обогатиться на перевозках», — отметил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени суд отправил под арест нескольких участников преступной схемы. Это водители маршруток, кондуктор, механик и индивидуальные предприниматели, которым принадлежит транспорт. В деле фигурируют сразу несколько перевозчиков: ООО «Тюменьавтолайн», ООО «Карован-Авто», ИП Шулепов, ООО «Победа».