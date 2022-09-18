18 сентября 2022

ФСБ задержала тюменца, обвиняемого в бюджетных махинациях

В Тюмени задержан Ефим Павеликин, подозреваемый в махинациях с транспортными картами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Остановки. Тюмень, маршрутное такси, остановка, автобусная остановка, пассажиры, маршрутка, пассажиры автобуса, пенсионеры, остановка автобусная, маршрутный автобус
Тюменские перевозчики завышали число льготных пассажиров Фото:

В Тюмени силами ФСБ задержан сотрудник транспортной компании «Караван-Авто» Ефим Павеликин, подозреваемый в хищении бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«По данным следствия, указанное лицо в рамках исполнения муниципальных контрактов с администрацией Тюмени предоставляло ложные сведения о количестве перевезенных льготных пассажиров. Ущерб составил более 1 млн рублей», — рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным источника агентства в правоохранительных органах, в Тюмени могут быть и новые задержания причастных к мошеннической схеме. «Собрана доказательная база на всех участников схемы. Вряд ли только один подрядчик решил незаконно обогатиться на перевозках», — отметил инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени суд отправил под арест нескольких участников преступной схемы. Это водители маршруток, кондуктор, механик и индивидуальные предприниматели, которым принадлежит транспорт. В деле фигурируют сразу несколько перевозчиков: ООО «Тюменьавтолайн», ООО «Карован-Авто», ИП Шулепов, ООО «Победа».

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

В Тюмени силами ФСБ задержан сотрудник транспортной компании «Караван-Авто» Ефим Павеликин, подозреваемый в хищении бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «По данным следствия, указанное лицо в рамках исполнения муниципальных контрактов с администрацией Тюмени предоставляло ложные сведения о количестве перевезенных льготных пассажиров. Ущерб составил более 1 млн рублей», — рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данным источника агентства в правоохранительных органах, в Тюмени могут быть и новые задержания причастных к мошеннической схеме. «Собрана доказательная база на всех участников схемы. Вряд ли только один подрядчик решил незаконно обогатиться на перевозках», — отметил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени суд отправил под арест нескольких участников преступной схемы. Это водители маршруток, кондуктор, механик и индивидуальные предприниматели, которым принадлежит транспорт. В деле фигурируют сразу несколько перевозчиков: ООО «Тюменьавтолайн», ООО «Карован-Авто», ИП Шулепов, ООО «Победа».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...