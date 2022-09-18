Челябинцы устроили диверсию, взорвав пиротехнику около железной дороги

Мужчины искали безлюдное место, чтобы испытать изделие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске двое мужчин взорвали пиротехническое изделие на пустыре рядом с мостом через железную дорогу. В причинах инцидента разбирается полиция, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Вечером 17 сентября неизвестный мужчина бросил предмет, похожий на бомбочку-хлопушку, на пустыре в районе моста около железнодорожной станции Тракторстрой. Был хлопок и небольшое задымление. После этого хулиган с товарищем попытались скрыться на автомобиле „Лада приора“, но были задержаны сотрудниками полиции», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт происшествия подтвердили, пояснив, что двое мужчин решили испытать пиротехнику на пустыре в безлюдном месте, не преследуя какой-либо цели. Они установлены, с ними проведена профилактическая беседа. Одному из мужчин 30 лет, другому — 24 года. Материал для дальнейшего разбирательства передан в линейный отдел МВД на транспорте.