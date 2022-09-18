Власти Сургута предусмотрели выплаты семьям контрактников, погибших в СВО на Украине

Семьи погибших сургутян во время СВО на Украине получат 200 тысяч рублей Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Администрация Сургута предусмотрела выплаты в размере 200 тысяч рублей семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Обсуждение это вопроса проходило на заседании думского комитета по бюджету, финансам, налогам и имуществу, передает корреспондент URA.RU.

«Действующим решением думы города предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей одному из членов семьи военнослужащих, погибшему в ходе специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины. В связи с продолжением военных действий предлагаем внести изменение в решение думы города с указанием поддержки», — прокомментировала начальник управления бюджетного учета и отчетности сургутской администрации Елена Панова.

В материалах к заседанию думского комитета указано, что мера поддержки носит заявительный характер. Сургутские депутаты поддержали это решение, оно должно быть принято на заседании городской думы 28 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрея Калядин озвучил суммы выплат, которые получат семья погибших военнослужащих в ходе СВО на Украине от Минобороны РФ и окружного правительства. В общей сложности, речь идет о 16 миллионах рублей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима. Как сообщил президент России Владимир Путин, основные задачи спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины. А также освобождение жителей Луганска и Донецка от гнета националистических военных подразделений ВСУ.