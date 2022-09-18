Названы самые дешевые новостройки в Челябинске

Новостройки в микрорайоне Чурилово и ЖК «Парковый» самые бюджетные по цене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самые доступные новостройки в Челябинске находятся в микрорайоне Чурилово и ЖК «Парковый». Об этом URA.RU сообщил риелтор агентства недвижимости «Инвестор и Партнеры» Станислав Шарыгин.

«Самые доступные районы новостроек в Челябинске расположены в Чурилово и в Парковом. В Чурилово постоянно строятся новые панельные дома 97 серии, их стоимость значительно ниже средней цены в Челябинске. В Парковом также достраиваются здания», — рассказал URA.RU Шарыгин.

По его словам, сейчас в Чурилово средняя стоимость квартиры площадью 26 квадратных метров составляет от 1 млн 350 тысяч рублей (51 тысяча 923 рубля за квадратный метр) до 1 млн 700 тысяч рублей (63 тысячи 462 рубля) в новом доме. В Парковом за однокомнатную квартиру той же площади в новостройке придется отдать от 1 млн 872 тысяч рублей (78 тысяч рублей за квадратный метр) до 2 млн 285 тысяч рублей (84 тысячи 760 рублей за квадратный метр).

При этом на данный момент средняя стоимость квадратного метра в новостройках в Челябинске составляет 84 тысячи 379 рублей. В Калининском районе средняя цена за квадрат составит 79 тысяч 32 рубля, в Курчатовском — 70 тысяч 859 рублей, в Ленинском — 88 тысяч 214 рублей, в Центральном — 101 тысячу рублей.