Стратегический завод в Челябинске перешел на сокращенную неделю

АО «ЧРЗ «Полет» подал в областную службу занятости уведомление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский радиозавод «Полет», стратегическое предприятие России по производству радиотехнического оборудования для гражданской авиации и Минобороны РФ, перешел на сокращенную рабочую неделю. Информацию об этом URA.RU подтвердили в ГУ по труду и занятости населения региона.

«Две недели назад АО «ЧРЗ «Полет» подал в областную службу занятости уведомление о переводе 1403 человек на сокращенную рабочую неделю. Сейчас эту цифру предприятие снизило до 778 человек», — заявили URA.RU в областной службе занятости населения.

В ведомстве отметили, что неполная рабочая неделя — это уменьшение числа рабочих дней при сохранении установленной продолжительности рабочей смены. Причину перехода предприятия на сокращенный график работы в службе занятости населения комментировать не стали, отметив, что данное решение находится в компетенции АО «ЧРЗ «Полет».

Источник URA.RU рассказал, что после перехода предприятия на сокращенный режим работы у сотрудников начались перебои с выплатами зарплаты. URA.RU направило запрос в пресс-службу АО «ЧРЗ «Полет». На момент публикации ответа не последовало.