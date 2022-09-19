19 сентября 2022

Стратегический завод в Челябинске перешел на сокращенную неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Дубровского на Кыштымский радиозавод. Челябинск., фрезеровщик, рабочий
АО «ЧРЗ «Полет» подал в областную службу занятости уведомление Фото:

Челябинский радиозавод «Полет», стратегическое предприятие России по производству радиотехнического оборудования для гражданской авиации и Минобороны РФ, перешел на сокращенную рабочую неделю. Информацию об этом URA.RU подтвердили в ГУ по труду и занятости населения региона.

«Две недели назад АО «ЧРЗ «Полет» подал в областную службу занятости уведомление о переводе 1403 человек на сокращенную рабочую неделю. Сейчас эту цифру предприятие снизило до 778 человек», — заявили URA.RU в областной службе занятости населения.

В ведомстве отметили, что неполная рабочая неделя — это уменьшение числа рабочих дней при сохранении установленной продолжительности рабочей смены. Причину перехода предприятия на сокращенный график работы в службе занятости населения комментировать не стали, отметив, что данное решение находится в компетенции АО «ЧРЗ «Полет».

Источник URA.RU рассказал, что после перехода предприятия на сокращенный режим работы у сотрудников начались перебои с выплатами зарплаты. URA.RU направило запрос в пресс-службу АО «ЧРЗ «Полет». На момент публикации ответа не последовало.

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Челябинский радиозавод «Полет», стратегическое предприятие России по производству радиотехнического оборудования для гражданской авиации и Минобороны РФ, перешел на сокращенную рабочую неделю. Информацию об этом URA.RU подтвердили в ГУ по труду и занятости населения региона. «Две недели назад АО «ЧРЗ «Полет» подал в областную службу занятости уведомление о переводе 1403 человек на сокращенную рабочую неделю. Сейчас эту цифру предприятие снизило до 778 человек», — заявили URA.RU в областной службе занятости населения. В ведомстве отметили, что неполная рабочая неделя — это уменьшение числа рабочих дней при сохранении установленной продолжительности рабочей смены. Причину перехода предприятия на сокращенный график работы в службе занятости населения комментировать не стали, отметив, что данное решение находится в компетенции АО «ЧРЗ «Полет». Источник URA.RU рассказал, что после перехода предприятия на сокращенный режим работы у сотрудников начались перебои с выплатами зарплаты. URA.RU направило запрос в пресс-службу АО «ЧРЗ «Полет». На момент публикации ответа не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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