20 сентября 2022

В Челябинской области стабилизировались цены на сахар

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена сахара пришла в равновесную точку Фото:
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Цена сахара в Челябинской области стабилизировалась и в среднем составляет в рознице 70 рублей за килограмм. Такие данные URA.RU озвучил вице-губернатор региона Сергей Сушков.

«В среднем, по собранным нами данным, стоимость сахара в розничных торговых сетях составляет 70 рублей за килограмм. Цена не будет меняться, поскольку жители, которые занимаются заготовками, приобрели продукт в период ажиотажного спроса весной, и повышенного сезонного спроса не наблюдается», — отметил URA.RU Сушков.

Шеф-повар развлекательного комплекса «Дискавери» в Златоусте Антон Печников уточнил URA.RU, что в настоящий момент стоимость сахара достигла показателей конца 2021 года. Оптовые цены в ряде случаев равны 52 рублям за килограмм. Руководитель проекта «Шугар.ру» Вадим Гомоз сообщил URA.RU, что основной компонент стоимости сахара — сахарная свекла, цена которой зависит от урожая. В настоящее время производители ожидают урожай в РФ в количестве 6,4 млн тонн при годовом потреблении 6,1 млн тонн.

По данным собеседника агентства, возможному снижению спроса на сахар способствует уход с российского рынка крупных производителей сладких газированных напитков. В пресс-службе компании «Ниагара» URA.RU сообщили, что в себестоимости газировки доля сахара составляет 70%, а западные бренды занимали до 60% российского рынка сладкой воды. Гомоз добавил, что есть и потенциально повышающие цену факторы: снижение уровня жизни может изменить структуру потребления в пользу более дешевых сахаросодержащих продуктов с отказом от дорогих углеводов.

В марте, в период ажиотажного спроса, стоимость сахара в торговых сетях региона достигала 90 рублей за килограмм. Руководители области заявили весной, что цена выше этой планки является спекулятивной.

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Цена сахара в Челябинской области стабилизировалась и в среднем составляет в рознице 70 рублей за килограмм. Такие данные URA.RU озвучил вице-губернатор региона Сергей Сушков. «В среднем, по собранным нами данным, стоимость сахара в розничных торговых сетях составляет 70 рублей за килограмм. Цена не будет меняться, поскольку жители, которые занимаются заготовками, приобрели продукт в период ажиотажного спроса весной, и повышенного сезонного спроса не наблюдается», — отметил URA.RU Сушков. Шеф-повар развлекательного комплекса «Дискавери» в Златоусте Антон Печников уточнил URA.RU, что в настоящий момент стоимость сахара достигла показателей конца 2021 года. Оптовые цены в ряде случаев равны 52 рублям за килограмм. Руководитель проекта «Шугар.ру» Вадим Гомоз сообщил URA.RU, что основной компонент стоимости сахара — сахарная свекла, цена которой зависит от урожая. В настоящее время производители ожидают урожай в РФ в количестве 6,4 млн тонн при годовом потреблении 6,1 млн тонн. По данным собеседника агентства, возможному снижению спроса на сахар способствует уход с российского рынка крупных производителей сладких газированных напитков. В пресс-службе компании «Ниагара» URA.RU сообщили, что в себестоимости газировки доля сахара составляет 70%, а западные бренды занимали до 60% российского рынка сладкой воды. Гомоз добавил, что есть и потенциально повышающие цену факторы: снижение уровня жизни может изменить структуру потребления в пользу более дешевых сахаросодержащих продуктов с отказом от дорогих углеводов. В марте, в период ажиотажного спроса, стоимость сахара в торговых сетях региона достигала 90 рублей за килограмм. Руководители области заявили весной, что цена выше этой планки является спекулятивной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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