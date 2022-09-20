Участники спецоперации показали, как отмечают праздники в боевых условиях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, гранаты, оружие
Имениннику, участвующему в СВО, подарили гранату Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации показали, как отмечают праздники в боевых условиях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир первого ударно-штурмового батальона 131 полка ДНР Максим «Индус» Дроздов. В ходе проведения спецоперации стало известно, что у одного из сослуживцев день рождения. Свидетелем этому и стал корреспондент.

«Нормально. Место под буржуйку сделали. Молодцы, ребятки. Любимый город может спать спокойно. <…> Оказалось, что у командира этой группы сегодня день рождения, а в армии принято дарить подарки», — рассказал Дроздов. В итоге он подарил своему подчиненному гранату, отметив, что это «поможет выжить».

Ранее командир батальона в ДНР рассказал о молитвах перед боем. Ему помогает его вера и талисманы.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники спецоперации показали, как отмечают праздники в боевых условиях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир первого ударно-штурмового батальона 131 полка ДНР Максим «Индус» Дроздов. В ходе проведения спецоперации стало известно, что у одного из сослуживцев день рождения. Свидетелем этому и стал корреспондент. «Нормально. Место под буржуйку сделали. Молодцы, ребятки. Любимый город может спать спокойно. <…> Оказалось, что у командира этой группы сегодня день рождения, а в армии принято дарить подарки», — рассказал Дроздов. В итоге он подарил своему подчиненному гранату, отметив, что это «поможет выжить». Ранее командир батальона в ДНР рассказал о молитвах перед боем. Ему помогает его вера и талисманы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...