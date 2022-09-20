Участники спецоперации показали, как отмечают праздники в боевых условиях 20 сентября 2022 в 21:00 Размер текста - 17 + Имениннику, участвующему в СВО, подарили гранату Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники спецоперации показали, как отмечают праздники в боевых условиях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир первого ударно-штурмового батальона 131 полка ДНР Максим «Индус» Дроздов. В ходе проведения спецоперации стало известно, что у одного из сослуживцев день рождения. Свидетелем этому и стал корреспондент. «Нормально. Место под буржуйку сделали. Молодцы, ребятки. Любимый город может спать спокойно. <…> Оказалось, что у командира этой группы сегодня день рождения, а в армии принято дарить подарки», — рассказал Дроздов. В итоге он подарил своему подчиненному гранату, отметив, что это «поможет выжить». Ранее командир батальона в ДНР рассказал о молитвах перед боем. Ему помогает его вера и талисманы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса. Участники спецоперации показали, как отмечают праздники в боевых условиях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир первого ударно-штурмового батальона 131 полка ДНР Максим «Индус» Дроздов. В ходе проведения спецоперации стало известно, что у одного из сослуживцев день рождения. Свидетелем этому и стал корреспондент. «Нормально. Место под буржуйку сделали. Молодцы, ребятки. Любимый город может спать спокойно. <…> Оказалось, что у командира этой группы сегодня день рождения, а в армии принято дарить подарки», — рассказал Дроздов. В итоге он подарил своему подчиненному гранату, отметив, что это «поможет выжить». Ранее командир батальона в ДНР рассказал о молитвах перед боем. Ему помогает его вера и талисманы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям