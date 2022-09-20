Мэр Перми отозвал проект о выделении «Пермводоканалу» 1 млрд рублей

21 сентября 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин направил письмо об отзыве проекта выделения субсидий Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин отозвал проект о выделении «Пермводоканалу» около 1 млрд рублей субсидии. Вопрос планировалось вынести на повестку заседания комитета по городскому хозяйству местной гордумы. «Из повестки сегодняшнего заседания комитета Пермской думы по городскому хозяйству был исключен вопрос об установлении расходного обязательства на предоставление субсидии муниципальному предприятию „Пермводоканал“. Председатель комитета Максим Спиридонов пояснил, что основанием для этого послужило письмо главы города об отзыве данного проекта решения», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». По данным издания, в ходе консультации с администрацией выяснилось, что разрешение гордумы для выделения таких расходов не требуется. Ранее гордума планировала рассмотреть вопрос о выделении субсидий «Пермводоканалу» на ближайшем заседании. Расходные обязательства рассчитаны на 25 лет — до 2047 года. Субсидия предназначается для погашения долгов муниципального предприятия. Изначально в мэрии Перми планировали выделить 30 млн рублей «Пермводоканалу» на ближайшие три года для реализации инвестиционных проектов. Однако прокуратура указала, что прежде необходимо установить расходы на предоставление финпомощи.

Глава Перми Алексей Демкин отозвал проект о выделении «Пермводоканалу» около 1 млрд рублей субсидии. Вопрос планировалось вынести на повестку заседания комитета по городскому хозяйству местной гордумы. «Из повестки сегодняшнего заседания комитета Пермской думы по городскому хозяйству был исключен вопрос об установлении расходного обязательства на предоставление субсидии муниципальному предприятию „Пермводоканал“. Председатель комитета Максим Спиридонов пояснил, что основанием для этого послужило письмо главы города об отзыве данного проекта решения», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». По данным издания, в ходе консультации с администрацией выяснилось, что разрешение гордумы для выделения таких расходов не требуется. Ранее гордума планировала рассмотреть вопрос о выделении субсидий «Пермводоканалу» на ближайшем заседании. Расходные обязательства рассчитаны на 25 лет — до 2047 года. Субсидия предназначается для погашения долгов муниципального предприятия. Изначально в мэрии Перми планировали выделить 30 млн рублей «Пермводоканалу» на ближайшие три года для реализации инвестиционных проектов. Однако прокуратура указала, что прежде необходимо установить расходы на предоставление финпомощи.