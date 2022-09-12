Мэрия хочет выделить «Пермводоканалу» более миллиарда рублей

«Перводоканалу» хотят выделить из бюджета города более миллиарда рублей для погашения займа

13 сентября 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Деньги нужны для погашения займа, взятого на новую инфраструктуру Фото: Алексей Колчин © URA.RU Депутаты Пермской городской думы рассмотрят вопрос о выделении из бюджета более миллиарда рублей в качестве субсидии муниципальному предприятию «Пермводоканал». Эти расходы рассчитаны на 25 лет и должный пойти на погашение кредитов, следует из документов на сайте думы. «Установить на 2022—2047 годы расходное обязательство города Перми на предоставление субсидии муниципальному предприятию „Пермводоканал“ на финансовое обеспечение расходов по погашению денежных обязательств по договору займа. Определить предельный объем финансирования расходного обязательства за счет средств бюджета города Перми в сумме 1 065 126,072 тыс. руб.», — указано в проекте решения думы, которое внес глава Перми Алексей Демкин. Документ депутаты рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. В августе мэрия уже планировала внести в городской бюджет изменения, которые предусматривали почти 30 млн рублей субсидии «Пермводоканалу» в ближайшие три года. Но прокуратура и КСП указали, что прежде необходимо установить расходное обязательство на предоставление финансовой помощи, а потом вносить поправки в бюджет. Тогда в мэрии отложили вопрос до сентября. «Коммерсант-Прикамье» писал со ссылкой на департамент ЖКХ, что деньги должны пойти на выполнение инвестиционных проектов — строительство новых объектов инфраструктуры. 80% средств на них предоставил Фонд национального благосостояния в виде инфраструктурного кредита. МП «Пермводоканал» занимается содержанием и эксплуатацией объектов системы централизованной системы водоснабжения и водоотведения Перми, а также объектов электросетевого хозяйства. Оно оказывает услуги водоснабжения в микрорайоне Заозерье, в поселке Нижняя Курья; поселке Голый Мыс. Также в ведении предприятия услуги по очистке сточных вод в микрорайоне Крым и по водоотведению в микрорайоне Первомайский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Пермской городской думы рассмотрят вопрос о выделении из бюджета более миллиарда рублей в качестве субсидии муниципальному предприятию «Пермводоканал». Эти расходы рассчитаны на 25 лет и должный пойти на погашение кредитов, следует из документов на сайте думы. «Установить на 2022—2047 годы расходное обязательство города Перми на предоставление субсидии муниципальному предприятию „Пермводоканал“ на финансовое обеспечение расходов по погашению денежных обязательств по договору займа. Определить предельный объем финансирования расходного обязательства за счет средств бюджета города Перми в сумме 1 065 126,072 тыс. руб.», — указано в проекте решения думы, которое внес глава Перми Алексей Демкин. Документ депутаты рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. В августе мэрия уже планировала внести в городской бюджет изменения, которые предусматривали почти 30 млн рублей субсидии «Пермводоканалу» в ближайшие три года. Но прокуратура и КСП указали, что прежде необходимо установить расходное обязательство на предоставление финансовой помощи, а потом вносить поправки в бюджет. Тогда в мэрии отложили вопрос до сентября. «Коммерсант-Прикамье» писал со ссылкой на департамент ЖКХ, что деньги должны пойти на выполнение инвестиционных проектов — строительство новых объектов инфраструктуры. 80% средств на них предоставил Фонд национального благосостояния в виде инфраструктурного кредита. МП «Пермводоканал» занимается содержанием и эксплуатацией объектов системы централизованной системы водоснабжения и водоотведения Перми, а также объектов электросетевого хозяйства. Оно оказывает услуги водоснабжения в микрорайоне Заозерье, в поселке Нижняя Курья; поселке Голый Мыс. Также в ведении предприятия услуги по очистке сточных вод в микрорайоне Крым и по водоотведению в микрорайоне Первомайский.