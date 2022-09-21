Житель Миасса сообщил о террористах в квартире, куда его не пустили на вечеринку

Никаких опасных предметов оперативные службы не нашли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Миасса (Челябинская область) сообщил силовикам о засилье террористов в одной из квартир города. Оказалось, что ничего противозаконного жители указанной квартиры не делают, но они накануне не пустили звонившего на посиделки, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«21 сентября поздно вечером в дежурную часть поступило сообщение от ранее судимого 46-летнего мужчины, заявившего, что в одной из квартир в поселке Ленинск несколько человек незаконно моют золото и готовят теракт, храня взрывчатку. На место выехали сотрудники полиции, никаких опасных предметов или веществ, а также золота не нашли. Хозяева рассказали, что знают звонившего, он просился к ним в гости на посиделки, но они ему отказали», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что ложное сообщение об акте терроризма оставил мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.