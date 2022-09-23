Мосбиржа уменьшила нижнюю границу ценового коридора для акций ММК

Мосбиржа приняла меры для дешевеющих акций ММК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московская биржа уменьшила нижнюю границу ценового коридора, а также диапазон оценки рыночных рисков дешевеющих акций Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область). К вечеру 23 сентября ценные бумаги предприятия упали на 9,4 процента

«В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 23.09.2022, 15-28 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 22,875) и диапазона оценки рыночных рисков (до 19,41 руб., эквивалентно ставке 31,25%) ценной бумаги MAGN (ММК), — указано в Telegram-канале «Финнам.ру Новости компаний» со ссылкой на информацию Московской биржи.

В сообщении также указано, что к 15:58 по московскому времени 23 сентября ценные бумаги комбината упали на 9,4 процента. К концу дня они достигли 25,57 рублей.