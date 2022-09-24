Жительница Донецка родила ребенка и сразу же проголосовала за присоединение к РФ

24 сентября 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Кирюша родился утром 23 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецке появился на свет первый ребенок референдума Кирюша родился утром 23 сентября. А через полтора часа после родов его мама проголосовала за присоединение Республики к России. Она, как и каждый родитель, хочет мирного и светлого будущего для своего малыша. Видео с репортажем о случае показал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Кирюша родился утром 23 сентября. А через полтора часа после родов его мама проголосовала за присоединение Республики к России. Она, как и каждый родитель, хочет мирного и светлого будущего для своего малыша», — сообщается в посте telegram-канала «Будем жить», которым Пушилин поделился в своем канале. Референдумы о присоединении к России в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября. В первый день в Донбассе и на освобожденных территориях заявляли о высокой явке населения, передает RT.

В Донецке появился на свет первый ребенок референдума Кирюша родился утром 23 сентября. А через полтора часа после родов его мама проголосовала за присоединение Республики к России. Она, как и каждый родитель, хочет мирного и светлого будущего для своего малыша. Видео с репортажем о случае показал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Кирюша родился утром 23 сентября. А через полтора часа после родов его мама проголосовала за присоединение Республики к России. Она, как и каждый родитель, хочет мирного и светлого будущего для своего малыша», — сообщается в посте telegram-канала «Будем жить», которым Пушилин поделился в своем канале. Референдумы о присоединении к России в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября. В первый день в Донбассе и на освобожденных территориях заявляли о высокой явке населения, передает RT.