Жительница Донецка родила ребенка и сразу же проголосовала за присоединение к РФ

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Кирюша родился утром 23 сентября Фото:
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В Донецке появился на свет первый ребенок референдума Кирюша родился утром 23 сентября. А через полтора часа после родов его мама проголосовала за присоединение Республики к России. Она, как и каждый родитель, хочет мирного и светлого будущего для своего малыша. Видео с репортажем о случае показал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Кирюша родился утром 23 сентября. А через полтора часа после родов его мама проголосовала за присоединение Республики к России. Она, как и каждый родитель, хочет мирного и светлого будущего для своего малыша», — сообщается в посте telegram-канала «Будем жить», которым Пушилин поделился в своем канале.

Референдумы о присоединении к России в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября. В первый день в Донбассе и на освобожденных территориях заявляли о высокой явке населения, передает RT.

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В Донецке появился на свет первый ребенок референдума Кирюша родился утром 23 сентября. А через полтора часа после родов его мама проголосовала за присоединение Республики к России. Она, как и каждый родитель, хочет мирного и светлого будущего для своего малыша. Видео с репортажем о случае показал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Кирюша родился утром 23 сентября. А через полтора часа после родов его мама проголосовала за присоединение Республики к России. Она, как и каждый родитель, хочет мирного и светлого будущего для своего малыша», — сообщается в посте telegram-канала «Будем жить», которым Пушилин поделился в своем канале. Референдумы о присоединении к России в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября. В первый день в Донбассе и на освобожденных территориях заявляли о высокой явке населения, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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