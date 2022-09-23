Общественник из ХМАО стал добровольцем, не дожидаясь повестки

24 сентября 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

Алан Баев добровольно решил принять участие в спецоперации (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Общественник из Нефтеюганска (ХМАО) Алан Баев добровольно решил принять участие в спецоперации. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Мотив у нас один, как и у любого гражданина своей страны. Мы идем сражаться за будущее нового поколения. Наша задача идти до конца. Мы сейчас в части, скоро вылетаем в зону СВО», — рассказал Баев. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине. О проведении специальной военной операции на Украине стало известно 24 февраля. Как сообщил Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР.

Общественник из Нефтеюганска (ХМАО) Алан Баев добровольно решил принять участие в спецоперации. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Мотив у нас один, как и у любого гражданина своей страны. Мы идем сражаться за будущее нового поколения. Наша задача идти до конца. Мы сейчас в части, скоро вылетаем в зону СВО», — рассказал Баев. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине. О проведении специальной военной операции на Украине стало известно 24 февраля. Как сообщил Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР.