Общественник из ХМАО стал добровольцем, не дожидаясь повестки

Общественник из Нефтеюганска (ХМАО) Алан Баев добровольно решил принять участие в спецоперации. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.
«Мотив у нас один, как и у любого гражданина своей страны. Мы идем сражаться за будущее нового поколения. Наша задача идти до конца. Мы сейчас в части, скоро вылетаем в зону СВО», — рассказал Баев.
Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине.
О проведении специальной военной операции на Украине стало известно 24 февраля. Как сообщил Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР.
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