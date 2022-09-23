23 сентября 2022

Общественник из ХМАО стал добровольцем, не дожидаясь повестки

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, военный, армия, милитаризация, военнослужащий, солдат, z войска, Армия россии
Алан Баев добровольно решил принять участие в спецоперации (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Общественник из Нефтеюганска (ХМАО) Алан Баев добровольно решил принять участие в спецоперации. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Мотив у нас один, как и у любого гражданина своей страны. Мы идем сражаться за будущее нового поколения. Наша задача идти до конца. Мы сейчас в части, скоро вылетаем в зону СВО», — рассказал Баев.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине.

О проведении специальной военной операции на Украине стало известно 24 февраля. Как сообщил Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР.

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Общественник из Нефтеюганска (ХМАО) Алан Баев добровольно решил принять участие в спецоперации. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Мотив у нас один, как и у любого гражданина своей страны. Мы идем сражаться за будущее нового поколения. Наша задача идти до конца. Мы сейчас в части, скоро вылетаем в зону СВО», — рассказал Баев. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине. О проведении специальной военной операции на Украине стало известно 24 февраля. Как сообщил Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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