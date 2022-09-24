Беженка с Донбасса проголосовала на референдуме в ХМАО, чтобы увидеть сына

Жительница Мариуполя Татьяна Шевченко, приехавшая в Ханты-Мансийск, проголосовала на референдуме за присоединение Донбасса к России. Женщина надеется, что это поможет ей поскорее увидеть сына. Об этом URA.RU рассказала сама Шевченко.
«У меня в Мариуполе остался сын, он один там. После референдума и присоединения к России, думаю, я наконец с ним увижусь. Я бы, наверное, и не поехала никуда, но нужно было привезти невестку — она сейчас в онкологии лежит, ее прооперировали», — поделилась с журналистом агентства женщина.
Татьяна Шевченко родилась в Тюменской области, а в детстве с родителями уехала в Мариуполь. «В 1978 году я вернулась и проработала в Советском (ХМАО — прим. URA.RU) 12 лет. Потом папа заболел и мама попросила, чтобы я вернулась. Сколько жила там все время слышала, что мы кацапы и москали. Это было просто обидно. Мне хочется, чтобы мы были единым государством, и жили в мире», — считает женщина.
Ранее URA.RU рассказывало, что референдумы за вхождение Донбасса, а также других регионов освобожденных российской армией в ходе спецоперации на территории Украине запланированы с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий выразили желание войти в состав РФ.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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