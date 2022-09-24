24 сентября 2022

В Челябинской области двое школьников выпали из окна, пока их мама спала

© Служба новостей «URA.RU»
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1 сентября, Текслеры. Челябинск , кошка, кот, черный кот, котик, окно
Дети получили травмы Фото:

В Троицке (Челябинская область) двое детей младшего школьного возраста выпали из окна квартиры на третьем этаже, пока их мама спала. Пострадавшие находятся в больнице, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Днем 24 сентября дети, второклассник и первоклассница, играли дома на улице Чайковской. В какой-то момент они облокотились на подставку для цветов на внешней стороне подоконника и выпали из окна. Их мама была дома, но спала», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт инцидента подтвердили, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Дети находятся в больнице с травмами.

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В Троицке (Челябинская область) двое детей младшего школьного возраста выпали из окна квартиры на третьем этаже, пока их мама спала. Пострадавшие находятся в больнице, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Днем 24 сентября дети, второклассник и первоклассница, играли дома на улице Чайковской. В какой-то момент они облокотились на подставку для цветов на внешней стороне подоконника и выпали из окна. Их мама была дома, но спала», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт инцидента подтвердили, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Дети находятся в больнице с травмами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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