В Челябинской области двое школьников выпали из окна, пока их мама спала

25 сентября 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

Дети получили травмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицке (Челябинская область) двое детей младшего школьного возраста выпали из окна квартиры на третьем этаже, пока их мама спала. Пострадавшие находятся в больнице, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Днем 24 сентября дети, второклассник и первоклассница, играли дома на улице Чайковской. В какой-то момент они облокотились на подставку для цветов на внешней стороне подоконника и выпали из окна. Их мама была дома, но спала», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт инцидента подтвердили, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Дети находятся в больнице с травмами.

В Троицке (Челябинская область) двое детей младшего школьного возраста выпали из окна квартиры на третьем этаже, пока их мама спала. Пострадавшие находятся в больнице, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Днем 24 сентября дети, второклассник и первоклассница, играли дома на улице Чайковской. В какой-то момент они облокотились на подставку для цветов на внешней стороне подоконника и выпали из окна. Их мама была дома, но спала», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт инцидента подтвердили, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Дети находятся в больнице с травмами.