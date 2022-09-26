Число жертв стрельбы в школе Ижевска увеличилось до пяти

Полиция пока не задержала человека, напавшего на школу
новость из сюжетаВ школе в Ижевске произошла стрельба
Число жертв стрельбы в школе № 88 города Ижевска увеличилось до пяти человек. Ранее стало известно, что раненый при нападении охранник скончался.
«Число пострадавших школьников в ижевской школе выросло до пяти. Информации о задержании стрелка пока нет. Больше выстрелов в здании не слышно», — сообщает telegram-канала «112».
Глава Удмуртии Александр Бречалов в своем telegram-канале заявил, что лично выехал на место происшествия. «По ситуации в школе №88: привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всем, что происходит», — написал Бречалов.
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